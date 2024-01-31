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影／宜蘭女稱為替母買房謀職 當車手首日赴台中領120萬落網

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市李姓女子去年底誤信歹徒投資詐騙陷阱，被騙走470萬元，報案後，因為歹徒要求李女再繳120萬元操作費用，才可出金，警方將計就計，要李女以玩具鈔約出歹徒面交。警方埋伏時，逮捕取款的高姓女車手，高女哭訴，當天是首日上班，從宜蘭搭車到台中，對方承諾每月給薪資4萬元，為替母親買房才任職，沒想到「一上班就被抓」，警方將高女移送後，檢方聲押獲准。

第四警分局黎明所在去年底接獲李姓女子（59歲）報案，李女近期誤信網路的投資廣告，砸入470萬元投資，李女見獲利頗豐，向要獲利了結出金，但對方卻告知，要李女再繳20％的手續費用，金額為120萬元，李女認為已受騙上當，向警方報案。

警方獲報後，要李女將計就計，準備好120萬元玩具鈔後，約出對方交付款項，再由警員在旁埋伏抓人，去年12月26日，警方與李女到對方指定的超商內，高姓女子（39歲）現身取款時，被埋伏警員林聖皓、黃正育逮個正著，查扣付款收據、手機等贓證物。

高女見到警員現身，十分錯愕，她說，對方在網路應徵業務，對方承諾每月給4萬元才會上工，當天是上工首日，對方交代前往台中超商領款，她從宜蘭搭車前往台中，應徵該工作也是為替母親買房，沒想到變成詐騙集團車手被逮。

全案警詢後依詐欺、洗錢等罪，移送台中地檢署偵辦，檢方訊問後，認此案有共犯在逃，高女有串滅證之虞，向台中地院聲押獲准。

第四警分局長李建興提醒，切勿輕信不明來源的投資管道，一經受騙往往讓投資人血本無歸；再三呼籲民眾只要涉及不明人士要求金錢往來或投資，務必再三確認，可撥打165反詐騙專線查證，以維自身財產安全。

宜蘭縣高姓女子去年底時赴台中替詐騙集團領款，埋伏警方現身抓人。記者陳宏睿／翻攝
宜蘭縣高姓女子去年底時赴台中替詐騙集團領款，埋伏警方現身抓人。記者陳宏睿／翻攝
宜蘭縣高姓女子去年底時赴台中替詐騙集團領款，埋伏警方現身抓人。記者陳宏睿／翻攝
宜蘭縣高姓女子去年底時赴台中替詐騙集團領款，埋伏警方現身抓人。記者陳宏睿／翻攝

詐騙集團 車手 網路

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