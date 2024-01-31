北市信義區千萬名錶搶案 警抽絲剝繭逮幕後首腦

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

北市信義區去年底發生名錶搶案，警速逮2嫌，並持續調閱近千支監視器畫面分析，循線查出隱身幕後的指使者31歲蔡姓男子，近日循線將他和妻子拘提送辦，蔡男遭法院裁定羈押。

台北市警察局信義分局去年12月29日獲報，轄內一間咖啡店發生搶案，經查為犯嫌43歲王姓男子和42歲洪姓男子假意要購買價值新台幣上千萬元名錶，和網路賣家相約面交，不料竟趁隙搶錶，王男隨即遭熱心民眾壓制，在外駕車負責接應的洪男見狀逃逸仍難逃法網。

信義分局今天透過新聞稿表示，王男和洪男落網後都坦承強盜犯行不諱，並稱是透過網路社群臉書和通訊軟體TELEGRAM的求才論壇接觸幕後主嫌，但都不清楚其身分，並分別以100萬元及1萬元代價受雇行搶與開車接應，經移送台北地檢署複訊後，檢察官向法院聲請羈押獲准。

專案小組後續仍鍥而不捨追查幕後指使主嫌，從2嫌租車線索循線發現疑似主嫌為無業的蔡男，經派員於台北市、台中市、苗栗縣及高雄市等地調閱近千支監視器畫面分析，發現家住新北市淡水區的蔡男在犯案前、後過程都刻意前往高雄市製造假起點，犯案前還曾長達4天頻頻更換外觀和服裝，企圖製造斷點躲避警方追查。

警方發現，蔡男是在台中市和共犯王男、洪男接頭後，一行人再租車北上犯案，在王男行搶失風被逮後，蔡男還要求洪男單獨至苗栗還車，自認完美隱藏主謀身分。

蔡男犯案後返回淡水住處，竟還持續上網和另名曾應聘但未加入行搶行列的網友討論案情，認為若對方加入行搶計畫，應該已成功分贓。

專案小組經抽絲剝繭蒐證，見時機成熟於今年1月11日將蔡男及負責事前探勘咖啡館的妻子拘提到案，詢後依涉強盜罪嫌移送台北地檢署複訊，蔡男經檢察官向法院聲請羈押獲准，其妻則限制住居及出境。