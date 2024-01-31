影／金害！高雄駕駛半路停車持刀鞘砸車傷人 「不讓」種禍端
36歲王姓男子昨天下午4時許，開著小貨車直行高雄鳥松中正路，疑因途中未禮讓陳姓男駕駛的黑色轎車，雙方在中正大同路口停等紅燈時發生行車糾紛，陳持疑似刀鞘物狠砸王男貨車駕駛座玻璃，之後竟逃離現場；轄管仁武分局指出，該案已受理，並掌握陳男身分約談釐清。
警調閱王男行車記錄器發現，王男小貨車行經中正、神農路口處時，左轉車道排長龍，而陳男的黑色轎車也在其中，畫面中陳欲右切直行車道，但王男持續直行並未理會，疑似因此滋生事端。
陳男轎車自此一路尾隨王男小貨車，約一公里遠處，於中正大同路口停等紅燈時，陳男將轎車開到王男貨車左側後，疑似手持如刀鞘形狀黑色扁平物，憤怒重擊王男貨車駕駛座玻璃，王男右手掌當場被敲破的碎片所割傷，而陳男與王叫囂對罵後，旋即逃離現場。
事後，王男憤而報警，並將鳥松分駐所的報案受理單拍照，連同行車記錄器影像剪輯上傳網路社群；仁武分局指出，經調閱路口監視器，警方已掌握犯案陳男身分並聯繫到案釐清。全案詢後，依恐嚇、毀損與傷害罪嫌偵辦。
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