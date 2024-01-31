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桃園通緝男無路可走…準備飛東南亞「做詐」警苦勸回頭

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市桃園區一名簡姓男子涉嫌多起案件遭通緝，經常和家人起衝突，為了躲避警察只好離家流浪；昨下午警方循線在一處公寓找到簡男，他無奈自己已經無路可走，正準備到東南亞國家加入詐騙集團工作，員警聽完苦勸他回頭，直言和家人好好溝通獲得原諒才是正解，全案依法解送歸案。

桃園警分局大樹派出所員警日前執行清源專案轄區訪查，得知46歲簡姓男子涉嫌竊盜案遭通緝，經訪查發現男子與家人發生爭執後就離家出走，不知去向。對此警方昨下午2點多循線前往安東街某舊式公寓查緝，得知簡男行蹤，並在公寓6樓樓梯間將人查緝到案。

經了解，簡男因涉嫌多起案件都沒有準時出庭，經常被發布通緝，警察也常上門查緝，去年2月他為了躲避員警，竟男扮女裝逃逸遭同員警制伏逮捕，也因為老是被通緝，經常和家人起爭執，簡男憤而離家後四處流浪，近日才落腳在該公寓。

員警詢問時，簡男表示自己已經無路可走，正打算出國工作，員警反問他難道是要去東南亞國家當詐騙成員？簡男竟坦然承認，讓員警聽了直搖頭，苦勸他恐怕一入陷阱就難脫身，甚至會有生命危險，不如回家和家人好好溝通獲得諒解，改過自新才是正途，全案依法解送歸案。

桃園市桃園區一名簡姓男子涉嫌多起案件遭通緝，經常和家人起衝突，為了躲避警察只好離家流浪，警方昨下午在安東街一處舊公寓找到人。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區一名簡姓男子涉嫌多起案件遭通緝，經常和家人起衝突，為了躲避警察只好離家流浪，警方昨下午在安東街一處舊公寓找到人。記者周嘉茹／翻攝
簡姓男子身背多條通緝，無奈自己已無路可走，正準備到東南亞國家加入詐騙集團工作，員警聽完苦勸他回頭，直言和家人好好溝通獲得原諒才是正解，全案依法解送歸案。記者周嘉茹／翻攝
簡姓男子身背多條通緝，無奈自己已無路可走，正準備到東南亞國家加入詐騙集團工作，員警聽完苦勸他回頭，直言和家人好好溝通獲得原諒才是正解，全案依法解送歸案。記者周嘉茹／翻攝

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