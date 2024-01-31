網友謊稱投資房地產穩賺不賠 台南老翁險被騙74萬

台南市68歲嚴姓老翁，昨天中午11點多到民生路某銀行臨櫃要匯款74萬元到指定帳戶，因金額龐大，行員關懷提問察覺有異，立即向轄區警方通報，市警二分局民權派出所警員獲報立即前往，發現嚴姓老翁遭到詐騙，一番苦勸後，嚴翁打消匯款念頭，保住他辛苦積蓄。

嚴姓老翁在網路通訊軟體認識男網友「林仔」，對方聲稱可以投資經營「燕窩」及「房地產」穩賺不賠，他已幫很多人操作投資賺錢，將資金交給他投資可賺大錢。嚴姓老翁在「林仔」誘騙下，不疑有他，打算依指示到銀行匯款投注資金74萬元；「林仔」還教嚴翁匯款時如果遇到警方及行員詢問時以付房屋裝潢款項為理由。

警員王御政、鄭亦晉進一步詢問下，嚴才說是要投資網友的房地產及燕窩事業，但員警查證後並無該房地產的投資標的，苦勸這為常見假投資詐騙話術及手法，現場並舉出類似案例，嚴才恍然大悟並打消匯款念頭。

台南市警二分局表示，詐騙集團常利用社群網站、通訊軟體、交友軟體等搭訕聊天建立感情，之後再介紹高獲利、低風險的假投資消息誘騙吸引民眾投入資金詐騙手法，如遇類似穩賺不賠的高報酬投資標的更要提高警覺，可撥打165反詐騙專線或110查證，避免受騙上當。