快訊

零工經濟正夯 200萬勞工「退休保障」卻陷空白隱憂？

挪用校產400萬！輔大校長江漢聲犯背信罪 遭判刑10月

蘇利文：台海危機是最重大風險 美國得強力外交與嚇阻

網友謊稱投資房地產穩賺不賠 台南老翁險被騙74萬

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市68歲嚴姓老翁，昨天中午11點多到民生路某銀行臨櫃要匯款74萬元到指定帳戶，因金額龐大，行員關懷提問察覺有異，立即向轄區警方通報，市警二分局民權派出所警員獲報立即前往，發現嚴姓老翁遭到詐騙，一番苦勸後，嚴翁打消匯款念頭，保住他辛苦積蓄。

嚴姓老翁在網路通訊軟體認識男網友「林仔」，對方聲稱可以投資經營「燕窩」及「房地產」穩賺不賠，他已幫很多人操作投資賺錢，將資金交給他投資可賺大錢。嚴姓老翁在「林仔」誘騙下，不疑有他，打算依指示到銀行匯款投注資金74萬元；「林仔」還教嚴翁匯款時如果遇到警方及行員詢問時以付房屋裝潢款項為理由。

警員王御政、鄭亦晉進一步詢問下，嚴才說是要投資網友的房地產及燕窩事業，但員警查證後並無該房地產的投資標的，苦勸這為常見假投資詐騙話術及手法，現場並舉出類似案例，嚴才恍然大悟並打消匯款念頭。

台南市警二分局表示，詐騙集團常利用社群網站、通訊軟體、交友軟體等搭訕聊天建立感情，之後再介紹高獲利、低風險的假投資消息誘騙吸引民眾投入資金詐騙手法，如遇類似穩賺不賠的高報酬投資標的更要提高警覺，可撥打165反詐騙專線或110查證，避免受騙上當。

台南市嚴姓老翁遭到電信投資詐騙，經市警二分局警員苦勸後，打消匯款念頭，保住他辛苦積蓄。記者黃宣翰／翻攝
台南市嚴姓老翁遭到電信投資詐騙，經市警二分局警員苦勸後，打消匯款念頭，保住他辛苦積蓄。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團 房地產

延伸閱讀

分析師觀察 陸港股需要更多強心針

「符合5條件」即可入列！陸房地產白名單出爐 首筆貸款在這落地

獨／離奇車禍…台中老翁突闖漢翔廠區 騎車自撞送醫不治

不信邪！退休男連兩次被詐騙集團騙錢投資 幸被警阻詐

相關新聞

影／宜蘭女稱為替母買房謀職 當車手首日赴台中領120萬落網

台中市李姓女子去年底誤信歹徒投資詐騙陷阱，被騙走470萬元，報案後，因為歹徒要求李女再繳120萬元操作費用，才可出金，警...

影／金害！高雄駕駛半路停車持刀鞘砸車傷人 「不讓」種禍端

36歲王姓男子昨天下午4時許，開著小貨車直行高雄鳥松中正路，疑因途中未禮讓陳姓男駕駛的黑色轎車，雙方在中正大同路口停等紅...

網路簽賭輸錢搶銀樓87萬金項鍊 新湖警靠電眼5小時破案

新竹彭姓、葉姓男子因網路簽賭積欠債務，為償還賭債，前天在湖口鄉達生路一處銀樓行搶。彭男進入銀樓內假意購買金項鍊，葉男則在...

桃園通緝男無路可走…準備飛東南亞「做詐」警苦勸回頭

桃園市桃園區一名簡姓男子涉嫌多起案件遭通緝，經常和家人起衝突，為了躲避警察只好離家流浪；昨下午警方循線在一處公寓找到簡男...

網友謊稱投資房地產穩賺不賠 台南老翁險被騙74萬

台南市68歲嚴姓老翁，昨天中午11點多到民生路某銀行臨櫃要匯款74萬元到指定帳戶，因金額龐大，行員關懷提問察覺有異，立即...

雲林中年投資客上網找標的落入詐騙圈套 他機警反將一軍

雲林縣50多歲曾姓男子計畫投資股票，卻誤信網路社群投放的廣告，日前以臨櫃、轉帳等方式，陸續交出百萬現金給詐騙集團。詐團成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。