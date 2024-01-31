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雲林中年投資客上網找標的落入詐騙圈套 他機警反將一軍

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林縣50多歲曾姓男子計畫投資股票，卻誤信網路社群投放的廣告，日前以臨櫃、轉帳等方式，陸續交出百萬現金給詐騙集團。詐團成員食髓知味，進一步要求面交，曾男這時才發現可能遭騙而報警。警方跟隨埋伏順利逮到一名車手，今將人移送法辦。

西螺鎮曾姓男子說，自己最近有投資股票需求，在瀏覽臉書網頁時恰巧見到一則投資廣告，因該廣告強打名人背書，曾男不疑有他加入通訊軟體群組，希望能得到名人提供的第一手內幕消息而獲利。

該群組先後要求曾男到銀行臨櫃匯款，或透過轉帳將投資款一百多萬元匯入指定帳戶，這一切的操作都還未令曾男起疑，詐騙集團可能認為，曾男已對這項投資產生信任感，鼓吹加碼，更進一步誘騙改以面交付款，曾當下答應，但事後愈想愈不對勁，懷疑自己上了詐團的當。

數天前詐騙集團派遣30多歲邱姓車手，依約至西螺警分局轄內一家超商與曾男面交，未料曾男在行前早已報警，四周都是埋伏警力，當兩人正在確認紙袋中的鈔票數時，警方隨即現身團團包圍，車手當場嚇傻，乖乖束手就擒。

警方表示，曾男當機立斷報警，配合警方行動，以面額110萬元假鈔取信邱姓車手，順利讓邱將計就計，成功被逮，並查扣1支作案用的手機、工作證及1疊空白收款收據等證物，全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法罪嫌移送雲林地檢署偵辦，並持續清查共犯。

西螺分局副分局長陳智仁說，詐欺手法不斷推陳出新，民眾在接獲投資保證獲利的各種訊息時，應先主動向165或110查證訊息真偽，或向鄰近的派出所諮詢，防堵詐騙也保住血汗錢。

投資型詐騙已發展成公司化、企業化，慣用手法就是製作收據以假亂真取信投資客。記者陳苡葳／翻攝
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雲林警方在詐騙集團車手身上搜出一張佯稱是投資公司的工作證。記者陳苡葳／翻攝
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詐騙集團邱姓車手（右）見獵心喜，成功透過匯款騙得雲林一名中年男子一百多萬元後，進一步誘騙面交，卻不知已落入警方設下的陷阱。記者陳苡葳／翻攝
詐騙集團邱姓車手（右）見獵心喜，成功透過匯款騙得雲林一名中年男子一百多萬元後，進一步誘騙面交，卻不知已落入警方設下的陷阱。記者陳苡葳／翻攝

詐騙集團 車手 詐欺

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