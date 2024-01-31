恣意施放爆竹煙火嚇壞民眾 嘉市消防局開罰42萬

昨天晚上嘉義市軍輝橋附近傳出巨炮聲響，聲音十分震撼，整個市區甚至周邊嘉義縣鄉鎮市都感受到，居民驚異莫名，紛紛走出家門外查看；嘉義市消防局獲報查獲大量爆竹施放殘跡，將現場關係人帶回訊問，已開出4張罰單至少42萬元罰鍰。

昨天晚上8點多，整個嘉義市及市區周邊嘉義縣鄉鎮都聽到震天價響的巨炮聲，似炮竹又不像，聲音相當震撼，不久地方社群媒體立即傳出施放的地點在湖子內地區接近興安國小、軍輝橋與駕訓班間，係某神壇神明安座平安宴會，信眾施放了約8分鐘的高空煙火。雖然天空瞬間光彩奪目，但巨大的響音嚇壞不少市民。

嘉義市消防局表示，昨晚8點06分接獲報案，指稱軍輝橋旁美的駕訓班空地施放高空煙火，隨即由轄區第二分隊趕往，分隊長李志中率隊到場發現大量爆竹施放後殘跡，除將現場拍照存證外並將現場關係人帶回訊問，確認有違規施放情事，依法開出4張舉發通知單（未經許可施放專業爆竹、運送專業煙火未報請備查、儲存達管制量專業爆竹未投保公共意外責任險、施放專業爆竹人員無相關證照），合計得處以42萬元以上罰鍰。

消防局長郭立昌表示，春節期間各消防分隊均會編排勤務進行宣導及檢查，提醒業者相關法令規定，依據「嘉義市爆竹煙火施放管制自治條例」第4條及第6條規定，所轄範圍於上午6點之前及下午10點之後禁止施放爆竹煙火，施放爆竹煙火時也應依其產品使用說明進行安全施放，請市民特別注意相關規定，並盡量減少燃放爆竹煙火，牢記下列安全要素，以保護自身及周遭安全；一、要依照產品使用說明施放。二、不可同時大量串接、堆疊燃放或朝人、車、建築物發射煙火。三、選購貼有認可標示的爆竹煙火，並確認產品上是否具有使用說明。