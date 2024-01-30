黃牌重機上快速路燒成火球 消防員滅火後剩骨架

張姓男子今晚騎黃牌重型機車，要從台62甲線接台62線，經過引道時機車起火燃燒。消防局接獲報案前往灌救，滅火後機車已被燒到只剩骨架，起火原因待鑑識人員調查。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今晚9點23分接獲報案，台62甲線基隆港東岸聯外道路3號隧道前有機火起火燃燒，消防人員9分鐘後抵達現場後出水線，很快就把火勢撲滅，但機車幾已全毀，年近30歲的張男並未受傷。