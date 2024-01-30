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黃牌重機上快速路燒成火球 消防員滅火後剩骨架
張姓男子今晚騎黃牌重型機車，要從台62甲線接台62線，經過引道時機車起火燃燒。消防局接獲報案前往灌救，滅火後機車已被燒到只剩骨架，起火原因待鑑識人員調查。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心今晚9點23分接獲報案，台62甲線基隆港東岸聯外道路3號隧道前有機火起火燃燒，消防人員9分鐘後抵達現場後出水線，很快就把火勢撲滅，但機車幾已全毀，年近30歲的張男並未受傷。
新北市消防局第6大隊長羅億田表示，車輛會在行進中起火，原因多為改裝或加裝配備，或是電路配線老舊破損造成。電路雖有保險絲保護，但如造成短路仍會出現高溫、火花，若再加上油管老化滲漏，就容易導致起火燃燒，建議平時就要注意車內是否有漏油、電路是否老舊，並定期交由專業技師檢查。
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