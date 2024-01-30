晚上巨炮聲響嚇壞市民 嘉義市消防局：已帶回查處

今天晚上嘉義市軍輝橋附近傳出巨炮聲響，由於聲音十分震撼，整個嘉義市區甚至周邊鄉鎮市都感受到，居民都感到驚異，紛紛走出家門外查看，還有人以為「阿共仔打過來了！」；嘉義市消防局表示，獲報後進行查緝，找到巨響來自軍輝橋附近，現場並未釀成災害發生，已將關係人帶回了解是否違規，請市民安心。

事件發生於晚上8點多，據悉施放煙火的地點在湖子內地區接近興嘉國小、軍輝橋與駕訓班間，係某神壇神明安座平安宴會，信眾施放了約8分鐘的高空煙火。雖然天空瞬間光彩奪目，但巨大的響音嚇壞不少市民。有網友批評「有錢人就是任性」。