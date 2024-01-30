快訊

金管會說龍年台股有3變數 擬向財部討論延長當沖降稅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

晚上巨炮聲響嚇壞市民 嘉義市消防局：已帶回查處

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

今天晚上嘉義市軍輝橋附近傳出巨炮聲響，由於聲音十分震撼，整個嘉義市區甚至周邊鄉鎮市都感受到，居民都感到驚異，紛紛走出家門外查看，還有人以為「阿共仔打過來了！」；嘉義市消防局表示，獲報後進行查緝，找到巨響來自軍輝橋附近，現場並未釀成災害發生，已將關係人帶回了解是否違規，請市民安心。

事件發生於晚上8點多，據悉施放煙火的地點在湖子內地區接近興嘉國小、軍輝橋與駕訓班間，係某神壇神明安座平安宴會，信眾施放了約8分鐘的高空煙火。雖然天空瞬間光彩奪目，但巨大的響音嚇壞不少市民。有網友批評「有錢人就是任性」。

市消防局表示，從這巨大聲響推測不是一般炮竹煙火，依法燃放特殊炮竹煙火要申請場所、時間等相關規定，消防局並沒有接獲申請，施放者不但違規，其炮竹的來源也要進一步稽查。經派遣轄區分隊趕往查報，目前已將關係人帶回了解，幸好並未釀成災害發生。

嘉義市消防局在現場查獲大批已燃放後的爆竹煙火。圖／翻攝臉書
嘉義市消防局在現場查獲大批已燃放後的爆竹煙火。圖／翻攝臉書
嘉義市消防局在臉書說明已將關係人帶回了解，請市民安心。圖／翻攝臉書
嘉義市消防局在臉書說明已將關係人帶回了解，請市民安心。圖／翻攝臉書

嘉義 神明

延伸閱讀

國3遊覽車翻覆邊坡釀憾事…受困司機多處骨折 搶救半小時仍不治

遊覽車衝破護欄翻覆在邊坡 男駕駛救出無生命跡象

雲林消防稽查600家逾50家不合格 兩項目違規最多

高雄麻油工廠3樓天花板竄出濃煙 雲梯車出動注水灌救

相關新聞

黃牌重機上快速路燒成火球 消防員滅火後剩骨架

張姓男子今晚騎黃牌重型機車，要從台62甲線接台62線，經過引道時機車起火燃燒。消防局接獲報案前往灌救，滅火後機車已被燒到...

晚上巨炮聲響嚇壞市民 嘉義市消防局：已帶回查處

今天晚上嘉義市軍輝橋附近傳出巨炮聲響，由於聲音十分震撼，整個嘉義市區甚至周邊鄉鎮市都感受到，居民都感到驚異，紛紛走出家門...

照服員涉施暴院生！4秒連踹4下腦出血亡 家屬痛心：活在地獄

台北市陽明教養院永福之家林姓照服員，遭控2022年5月施暴腳踹陸姓院生，導致顱內出血送醫不治。林女做無罪答辯，辯護人稱林...

獨／離奇車禍…台中老翁突闖漢翔廠區 騎車自撞送醫不治

台中市西屯區漢翔公司廠區內今天下午發生一起離奇車禍，楊姓老翁騎車行經該處，不顧漢翔保全指揮，直接闖入廠區內，隨後楊翁自撞...

曬陽光太興奮！桃園萌犬脫韁馬路狂奔 警尋回主人大讚

桃園市龜山區一名康姓女子昨上午11點多，焦急報案稱心愛的幼犬走失了，員警獲報後調閱附近監視器，果真看見小狗在路上奔跑，路...

明揚大火案真相大白 消防小隊長是否射水？屏檢還原冒煙到爆炸55分鐘

去年9月22日明揚大火釀百餘死傷，屏東地檢署偵結今對外說明，由檢察長陳盈錦主持，偵辦主任檢察官許育銓說明案發經過，當日1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。