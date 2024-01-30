獨／離奇車禍…台中老翁突闖漢翔廠區 騎車自撞送醫不治

台中市西屯區漢翔公司廠區內今天下午發生一起離奇車禍，楊姓老翁騎車行經該處，不顧漢翔保全指揮，直接闖入廠區內，隨後楊翁自撞道路路緣後倒地，救護車到場時已無生命跡象，經送醫後不治，全案將在明天報請檢察官相驗，釐清死因。

台中市消防局在今天下午4時許獲報，西屯區漢翔公司內有人需要救護，到場時楊姓老翁（78歲）已無生命跡象，經送往中港澄清醫院時，院方經急救無效。

經查，楊姓老翁在案發前騎機車行經漢翔公司前的漢翔路，因不明原因，不理門口漢翔保全指揮，直接駛入漢翔公司廠區內，隨即騎車自撞漢翔公司內道路路緣後倒地，嚇得保全趕緊通知救護車，但救護車到場時，楊翁已無生命跡象。

楊翁家屬透露，楊有高血壓、血糖，曾有出過車禍，當時有造成顱內出血狀況，但已經過數年時間，楊都無恙，將配合檢警調查，釐清死因。