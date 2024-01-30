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家扶中心小朋友赴餐廳歡慶年節 海山警犯罪宣導反霸凌

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

農曆春節將至，為讓新北市家扶中心的小朋友感受年節氣氛，板橋知名Mega 50餐廳昨天中午邀請家扶中心小朋友參加年節餐會，Mega50營運總監江宜芳也鼓勵小朋友在逆境中應持續努力，不放棄學習。海山分局更到場進行犯罪預防宣導，讓小朋友們了解更多有關婦幼安全，以及反霸凌的正確觀念。

海山分局防治組家防官王伯旭於會中宣導婦幼安全，以及防治性騷擾的正確觀念，提醒小朋友們若遇到不合理的要求，要大聲且勇敢的說「不」，並由偵查隊偵查佐高德亨進行反霸凌宣導，提醒小朋友不論是自身或是旁人遭遇霸凌，皆要勇於替自己或他人發聲，可隨時撥打1953反霸凌專線求助。

海山分局副分局長林文隆還準備了犯罪宣導品，與小朋友進行有獎徵答，期盼參與活動的小朋友們，都能夠有快樂的回憶及滿滿的收穫。分局長陳保緒表示，「反毒、反黑、反霸凌」宣導為社會安全網不可或缺之一環，海山分局將全力守護校園及學生安全，持續分析轄內少年治安熱點並規劃防制勤務，宣導學童預防犯罪及防止被害的正確觀念，一起溫馨過好年。

海山分局警官到場向小朋友進行犯罪預防宣導。記者黃子騰／翻攝
海山分局警官到場向小朋友進行犯罪預防宣導。記者黃子騰／翻攝
海山分局副分局長林文隆與家扶中心小朋友進行有獎徵答。記者黃子騰／翻攝
海山分局副分局長林文隆與家扶中心小朋友進行有獎徵答。記者黃子騰／翻攝

霸凌 家扶中心

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