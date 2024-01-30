明揚大火案真相大白 消防小隊長是否射水？屏檢還原冒煙到爆炸55分鐘

去年9月22日明揚大火釀百餘死傷，屏東地檢署偵結今對外說明，由檢察長陳盈錦主持，偵辦主任檢察官許育銓說明案發經過，當日17點5分發現冒白煙，18點現場爆炸，還原55分鐘過程，另外率先抵達小隊長陳文川現場並沒有射水，消防人員抵達現場16分鐘後就發生爆炸。

主任檢察官許育銓透過監視器還原當天情況，17點5分，張姓倉管人員發現異狀；17點6分，倉管人員進入粉料區查看拍照；17點10分，兩名倉管人員退出到東南側出入口附近，等待後續人員到場協助；17點12分，倉庫白煙漫延到堆高機附近。

17點13分，生管課阮姓課長，陳姓管理師兼報案人，防火管理人王男等多名員工陸續進入倉庫查看。17點16分，短短十分鐘，洩漏白煙已漫延倉庫一半高度；17點17分，室內消防栓閃爍，內部消防設備開始動作。煙已慢慢漫延到外面。

17點23分，倉庫內都是白煙看不清楚狀況；17點24分，呂總經理到入口附近，鄭姓協理等人在場人員報告狀況。董事長也有到場比較晚到。17點31分，明揚才打電話報案。

17時42分，消防隊員抵達現場；17點44分，帶隊官小隊長陳文川車輛停放在白煙出入口附近，白煙並帶有刺鼻味，下車時巡視現場概況，現場立即跟廠方人員詢問洩漏物質，並要廠方人員提供物質安全資料表。

17點48分，小隊長拍照入口處洩漏情況，並上傳現場照片；17點54分，小隊長將拿到安全資料表上傳群組；18時零分九秒：入口處突出現大量白煙，隨即發生爆炸。

屏檢表示，當時一樓廠區，鐵捲門進來旁邊就是電梯貨梯，原物料放置位置，罹難兩位消防員鍾姓、施姓消防員在這邊發現。其他員工人員散落廠區西邊與中間位置，最後一位傅姓班長在二樓機台下方找到。另外賴姓、陳姓消防員，因爆炸強度非常強烈，彈飛到消防車附近，在消防車附近找到。

許育銓說，根據當天17點6分倉管人員拍到架橋劑，用保鮮膜包裝，當時保鮮膜已燒焦捲曲，保鮮膜熔點90到130度，高溫引發原因。

現場消防人員抵達時，有沒有噴水？檢方調查，根據C40-P架橋劑，是可用水撲滅。小隊長陳文川抵達後，告知廠區人員拿乾粉滅火器待命，確定沒有開水閥，有預備要架水線，還沒有架設後就爆炸了。檢方研判，小隊長考量現場有其他化學物質，不敢貿然用水。

檢方表示，10人死亡，2名消防員、2名員工重傷，107人傷害，其中12人消防員，1人義消，外單位9人，其餘明揚員工。

提告部分，死者家屬3人提告，但有1人撤告；重傷部分3人提告；普通傷者26人提告（但有13人撤回告訴，剩餘13人中，6名消防員，7名員工）。

去年9月22日明揚大火釀百餘死傷。圖／聯合報系資料照