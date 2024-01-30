國3遊覽車衝破護欄翻覆邊坡 監理所明前往公司安全查核

國道3號北上台南關廟段今天中午1輛遊覽車衝出側邊護欄翻覆在邊坡，62歲曾姓男子受困駕駛座，救出時已失去生命跡象，車內當時無其他乘客。交通部公路局台中監理所表示，事發當下駕駛無超時、超速情形，明天將前往公司查核。

根據監理服務網資料顯示，發生事故車輛屬華展遊覽有限公司，該公司最新評鑑結果為甲等；該名曾姓駕駛過去無酒駕紀錄，但曾有8筆營業大型車違規紀錄，已結案；車輛2014年7月出廠，下次定檢日為2024年5月7日，總計有11起已結案違規紀錄、1起未結案紀錄。

公路局台中監理所指出，該車輛為回程空車，事發當時並未載送旅客，駕駛當下也無超時、超速情形。遊覽車車齡近10年，未有逾期檢驗紀錄，監理所明天將前往遊覽車公司安全查核，查核項目包括車輛保養紀錄、駕駛人出勤紀錄等。