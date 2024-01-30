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10天內2度酒駕又亂丟垃圾！工人挨罰30萬元 怕被扣薪竟直接離職

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

新北市一名李姓工人，先前因午休時總愛小酌兩杯，2020年6月間竟在短短10 天內2度被抓酒駕，去年1月又因在校園違規施放煙火及亂丟垃圾被罰款，合計共30萬5200元，遭移送行政執行署新北分署執行。不料李男收到扣押命令後，竟為了避免被扣薪直接離職，最後因為擔心以後不好找工作，只好出面與新北分署協議分期還款。

新北分署指出，現年27歲的李男，2020年6月19日傍晚，在桃園因酒測值超標，為警依5年內2度酒駕移由交通事件裁決處裁罰9萬元。沒想到才過10天，他又在29日傍晚在龜山酒駕被攔，被裁罰18萬元罰鍰。

此外，李男於2022年1月23日11時許，擅自跑到新北市某國中施放煙火，被依違反爆竹煙火管理條例及社會秩序維護法，分別遭新北市消防局及新北地院裁處3萬元及4000元罰鍰；又在龜山亂丟垃圾遭裁罰1,200元罰鍰，5筆罰鍰合計30萬5200元。

新北分署收案後，先在2022年11月扣押李男人壽保險金7萬2000元，隔年2月扣押其薪資及銀行存款，不料他收到扣押命令竟馬上離職，以至於僅扣得存款700餘元。經書記官持續電話催繳，李男擔心將來會被扣薪不好找工作，終於同意面對，前往新北分署辦理每期5000元的分期繳納。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市一名李姓工人（右）短短10 天內2度被抓酒駕，竟為避免被扣薪直接離職，最後因為擔心以後不好找工作，仍出面與新北分署協議分期還款。圖／新北分署提供
新北市一名李姓工人（右）短短10 天內2度被抓酒駕，竟為避免被扣薪直接離職，最後因為擔心以後不好找工作，仍出面與新北分署協議分期還款。圖／新北分署提供

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