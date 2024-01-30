影／妙齡女領22萬元現金遭查 推給「阿公阿嬤」卻因一事露餡

台中市第二警分局警方在26日巡邏時，在北區一間金融機構發現一名妙齡女子正在使用手機，不斷提領現金，因符合車手特徵，警方上前盤查，涉案顏姓女子雖年輕，但很冷靜，辯稱身上多張金融卡是「阿公阿嬤的」，警方懷疑長輩同時領出22.7萬元的狀況，清查顏女持有的金融卡，發現帳號已有被害人報案記錄，依法將顏女依詐欺、洗錢等罪送辦，檢方訊問後命顏女交保。

第二警分局永興派出所巡佐李文定、警員陳正昕，26日下午2時許巡邏時，在進化北路一家金融機構ATM巡簽時，發現顏姓女子（21歲）在提款機前使用手機且不斷提領大筆現金，符合提領車手特徵遂主動上前盤查，發現顏女身上有4張金融卡、提領明細1張、手機1支、現金22萬7800元等犯罪證物。

顏女雖然年紀輕，但面對員警盤查時態度仍相當冷靜，面對警員詢問「多張金融卡是誰的」，顏女冷靜回答「阿公阿嬤的」，不過警方認為，長輩要同時領錢20多萬現金的機會不高，警方比對顏女持有金融卡卡號與165反詐騙系統後，發現顏女持有的金融卡，已有被害人在26日報案遭詐騙，顏女當場露出馬腳。

警方調查，顏女是受到綽號「alanchen」之人指揮擔任車手，當天前往轄內的ATM提領贓款，全案警詢後依詐欺、洗錢等罪，移送台中地檢署後，檢方命顏女交保候傳。

第二警分局長周俊銘呼籲，目前網路詐騙手法是「千騙、萬騙，不離ATM」，請務必注意，各大購物網站，或是網路賣家不會主動要求購買者更改結帳方式或提供個人資料，更不會要求您去操作ATM，若接到類似電話，可直接撥打165反詐欺專線查證，如發現遭詐騙應立即向警察機關報案。