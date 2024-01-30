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國3遊覽車翻覆邊坡釀憾事…受困司機多處骨折 搶救半小時仍不治

聯合報／ 李文德周宗禎／台南即時報導

國道3號北上364.98公里台南關廟段今天中午1輛遊覽車衝出側邊護欄，翻覆在邊坡，台南及高雄的消防局都派人前往救援，消防員趕抵先固定車身，發現62歲曾姓男子受困駕駛座，救出時已失去生命跡象，台南市消防局送往部立台南醫院新化分院救治經過半個多小時搶救仍不治，車內當時並沒有其他乘客。至於事故原因仍有待國道警察進一步釐清。

南市消防局指出，12點44分獲報車禍報案，南市消防局出動9車、高雄市消防局出動5車，關廟消防分隊1點3分抵達現場，1點33分固定完車身前半段、後半段後開始搶救，1點44分協助駕駛脫困，曾男四肢骨折，且頭部有大片撕裂傷，救出已失去生命跡象。

台南市消防局將送往埔里台南醫院新化分院救治，經過半個多小時搶救，2點27分仍不治，至於詳細事故原因有待國道警察釐清。

據了解，曾男前天曾載一批遊客前往高雄搭機，之後回屏東老家休息，昨天也休假一天。

記者稍早致電給遊覽車公司，公司表示，因明天要前往工會上課，所以今請他回程。公司表示他身體狀況不錯，聽到今發生憾事感到震驚，而目前老闆也與家屬取得聯繫，驅車南下了解情況。

國道3號台南關廟段今午1輛遊覽車衝出側邊護欄，曾姓駕駛救出時已失去生命跡象，經半個小時搶救仍不治。記者李文德／攝影
國道3號台南關廟段今午1輛遊覽車衝出側邊護欄，曾姓駕駛救出時已失去生命跡象，經半個小時搶救仍不治。記者李文德／攝影

台南 國道 遊覽車 車禍

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