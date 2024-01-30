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路上停紅燈突見裸男開門上車 車主嚇壞了報警逮人

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市中和區26歲劉姓男子，昨天中午赤裸上身獨自走到中正路與中山路附近遊蕩，突亂開多輛停等紅燈車輛的後車門還逕自上車乘坐，嚇壞許多車主。中和警方到場欲盤查劉男時，劉男不但拒絕接受盤查還在馬路上狂奔，警方立即將他壓制在地並帶回警局保護管束，帶情緒穩定後通知家人帶回，順利結束這場鬧劇。

據了解，家住中和區的劉男疑因精神狀態不佳，昨天中午12時許竟赤裸上半身自住處離開，在住處附近中山路、中和路口徘徊閒晃。不但走上前與停等紅燈的機車騎士講話，還不斷亂開多輛正在停等紅燈的車輛後座車門並逕自坐上車。車主見1名裸男突然開門上車當場嚇壞報警。

中和警方獲報趕抵現場，欲上前盤查劉男時，不料劉男不但不願配合還在路口狂奔，警方考量當時路上車流量大，擔心劉男發生意外，立即強制將劉男壓制在地，旋即將他帶回派出所保護管束，在劉男情緒平穩後由家人將他帶回家。

警方將劉男(紅圈處)壓制在地逮捕。記者黃子騰／翻攝
警方將劉男(紅圈處)壓制在地逮捕。記者黃子騰／翻攝
劉男(紅圈處)見到警方到場後開始在路上狂奔。記者黃子騰／翻攝
劉男(紅圈處)見到警方到場後開始在路上狂奔。記者黃子騰／翻攝

車主 家人

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