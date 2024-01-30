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不信邪！退休男連兩次被詐騙集團騙錢投資幸被警阻詐

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

楊姓退休男子聽信詐騙集團假投資詐術，第一次臨櫃欲匯款16萬元投資股票，經員警勸說才未失金，沒想到不到兩周，他再次相信詐騙集團投資虛擬貨幣，日前欲交付15萬元給車手時，鹿港警方及時將車手逮獲，保住辛苦錢，警方發現被害人同一人時， 「 怎麼又擱係你~」，楊男說以後不會再被騙了。

警方表示，64歲楊姓男子退休在家，平時將積蓄拿來投資股票，本月11日上網誤交詐騙集團為友，相信其投資股票高額報酬話術，他依歹徒指示到銀行臨櫃匯款16萬元，並教導他不可向行員說是欲投資用，佯稱用途為「貨款」或「還朋友錢」，以規避行員起疑心，但機警的行員發現異常，仍通報鹿港派出所員警到場查證勸阻，及時成功攔阻匯款，並向他宣導投資的詐騙手法，不可再次受騙。

沒想到，才相隔不到兩周，詐騙集團又再次找上楊姓男子，改以投資虛擬貨幣的話術，要他面交現金，日前相約在咖啡館內當場交付詐騙集團車手15萬元，經警方鎖定這名車手後，當車手交易完畢步出大門，員警上前當場逮捕，並連繫楊姓男子，經警方再次說明後，楊說還好2次都是警察幫忙，要不然不知如何過這個年。

鹿港分局分局長林英煌表示，因年關將近，民眾領到年終獎金，現金存款變多，詐騙集團也紛紛出籠，呼籲民眾、行員遇有可疑為詐騙情事，請立即通報員警到場查證，應注意「防詐騙四步驟：莫慌張、速查證、勿匯款、即報案」、自我提高警覺心。如發現可疑人、事、物等情事，請立即撥打165反詐騙專線或110電話，或就近向分駐(派出)所報案。

楊姓退休男子兩度聽信詐騙集團騙錢投資，幸好員警及時阻詐，才未失金。圖／警方提供
楊姓退休男子兩度聽信詐騙集團騙錢投資，幸好員警及時阻詐，才未失金。圖／警方提供

詐騙集團 車手 虛擬貨幣

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