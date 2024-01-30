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高雄前鎮死亡車禍 騎士跨雙黃線逆向撞轎車不治

中央社／ 高雄30日電

高雄市方姓男子30日清晨騎車行經前鎮區三多三路時，因逆向跨越雙黃線遭直行自小客車撞上，雙方車輛嚴重毀損，方男送醫仍宣告不治。中央社（高雄市前鎮警分局提供）
高雄市方姓男子30日清晨騎車行經前鎮區三多三路時，因逆向跨越雙黃線遭直行自小客車撞上，雙方車輛嚴重毀損，方男送醫仍宣告不治。中央社（高雄市前鎮警分局提供）

高雄方姓男子今天清晨騎車行經前鎮三多三路時，因跨越雙黃線逆向遭直行自小客車撞上，雙方車輛嚴重毀損，駕駛酒測值均為0，方男送醫不治，詳細肇因仍待警方釐清。

高雄市警察局前鎮分局發布訊息指出，68歲方男清晨6時許騎車沿三多三路東向西行駛，但在行經仁愛三街路口時突然逆向跨越雙黃線，遭對向直行自小客車直接撞上，當場人車噴飛數公尺遠，自小客車車頭全毀。

警方到場對自小客車23歲江姓駕駛和方男酒測，雙方酒測值均為0，但方男送醫急救宣告不治，江男則無受傷，詳細肇事責任將由交通大隊後續分析研判。

前鎮分局呼籲，行車應遵守相關標誌標線，並提醒民眾應遵守交通規則，以共同維護良好交通環境並確保自身及其他用路人安全。

酒測 標誌 警察

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