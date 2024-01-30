攤商到台南果菜市場偷棗子 警「找到」人法辦

高雄市黃姓水果攤商本月24日到台南市安南區果菜市場交易後，見無人注意之際，偷取張姓被害人所有一簍棗子後搬上貨車載走，張發現後報警法辦，警方調閱監視器查出黃涉案，昨天約談黃到案後依竊盜罪嫌法辦。

台南市警三分局於本月27日接獲報案稱，安南區果菜市場水果批發商棗子存貨短少一簍，張姓被害人損失約2400元。員警於受理後積極調查，發現在本月24日凌晨有一部可疑涉案車輛，隨即以車追人，並鎖定高雄黃姓男子水果商涉案，通知黃到案說明後，依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

據了解，黃已將偷來棗子賣出。警方表示，即將迎來農曆新年，員警將加強金融機構、彩券行、市場及賣場等處所安全維護，嚴防發生各類財產犯罪；也提醒民眾財不露白，一同安心過好年。