攤商到台南果菜市場偷棗子 警「找到」人法辦
高雄市黃姓水果攤商本月24日到台南市安南區果菜市場交易後，見無人注意之際，偷取張姓被害人所有一簍棗子後搬上貨車載走，張發現後報警法辦，警方調閱監視器查出黃涉案，昨天約談黃到案後依竊盜罪嫌法辦。
台南市警三分局於本月27日接獲報案稱，安南區果菜市場水果批發商棗子存貨短少一簍，張姓被害人損失約2400元。員警於受理後積極調查，發現在本月24日凌晨有一部可疑涉案車輛，隨即以車追人，並鎖定高雄黃姓男子水果商涉案，通知黃到案說明後，依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。
據了解，黃已將偷來棗子賣出。警方表示，即將迎來農曆新年，員警將加強金融機構、彩券行、市場及賣場等處所安全維護，嚴防發生各類財產犯罪；也提醒民眾財不露白，一同安心過好年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言