新分局長新主任 台南市警六分局雙喜臨門

農曆春節快到了，員警於春節連假期間仍日夜輪班維護治安，台南市警察之友會南區辦事處新任主任鄭丞焜，昨天代表警友慰問市警六分局，感謝員警辛勞；適逢新任分局長林獻力於1月17日剛上任，新分局長加新主任，可謂雙喜臨門。

台南市警察之友會新任主任鄭丞焜、副主任蔡建男等人，體恤員警關過年服務不打烊，致贈慰問品慰問給台南市警六分局員警。

警察機關加強春節期間安全維護工作亦緊鑼密鼓的敲開序幕，今年該工作自今年2月1日晚上10點起至2月15日晚上12點止實施，為期15天；以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸，並結合民力，警察、義警、民防、守望相助隊及相關行政機關等力量，確保社會安寧秩序，讓民眾歡度年假。