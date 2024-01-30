新分局長新主任 台南市警六分局雙喜臨門
農曆春節快到了，員警於春節連假期間仍日夜輪班維護治安，台南市警察之友會南區辦事處新任主任鄭丞焜，昨天代表警友慰問市警六分局，感謝員警辛勞；適逢新任分局長林獻力於1月17日剛上任，新分局長加新主任，可謂雙喜臨門。
台南市警察之友會新任主任鄭丞焜、副主任蔡建男等人，體恤員警關過年服務不打烊，致贈慰問品慰問給台南市警六分局員警。
警察機關加強春節期間安全維護工作亦緊鑼密鼓的敲開序幕，今年該工作自今年2月1日晚上10點起至2月15日晚上12點止實施，為期15天；以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸，並結合民力，警察、義警、民防、守望相助隊及相關行政機關等力量，確保社會安寧秩序，讓民眾歡度年假。
台南市警六分局長林獻力表示，南區警友會主任鄭丞焜是去年9月剛上任的新主任，與他一樣，都算剛到任南區警六分局的新面孔，他很感謝過去歷任分局長、警友主任為警六分局團隊打下深厚的基礎，鄭丞焜經營的南晃交通器材在摩擦材料界首屈一指，產品廣泛運用於各式車輛的剎車器材，和員警使命一樣，都是「安全的守護者」，謝謝分局所有員警齊心努力，守護南區治安及交通。
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