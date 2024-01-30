快訊

促挺烏不能斷 北約秘書長：今日烏克蘭 明日可能是台灣

日本名校迷思鬆動？ 研究發現孩子易陷「深海魚」困境

年終領6個月被罵貪心！長榮航空機師曝「入帳金額」嘆：笑不出來

新分局長新主任 台南市警六分局雙喜臨門

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

農曆春節快到了，員警於春節連假期間仍日夜輪班維護治安，台南警察之友會南區辦事處新任主任鄭丞焜，昨天代表警友慰問市警六分局，感謝員警辛勞；適逢新任分局長林獻力於1月17日剛上任，新分局長加新主任，可謂雙喜臨門。

台南市警察之友會新任主任鄭丞焜、副主任蔡建男等人，體恤員警關過年服務不打烊，致贈慰問品慰問給台南市警六分局員警。

警察機關加強春節期間安全維護工作亦緊鑼密鼓的敲開序幕，今年該工作自今年2月1日晚上10點起至2月15日晚上12點止實施，為期15天；以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸，並結合民力，警察、義警、民防、守望相助隊及相關行政機關等力量，確保社會安寧秩序，讓民眾歡度年假。

台南市警六分局長林獻力表示，南區警友會主任鄭丞焜是去年9月剛上任的新主任，與他一樣，都算剛到任南區警六分局的新面孔，他很感謝過去歷任分局長、警友主任為警六分局團隊打下深厚的基礎，鄭丞焜經營的南晃交通器材在摩擦材料界首屈一指，產品廣泛運用於各式車輛的剎車器材，和員警使命一樣，都是「安全的守護者」，謝謝分局所有員警齊心努力，守護南區治安及交通。

台南市警察之友會南區辦事處主任鄭丞焜（左一）、市警六分局分局長林獻力（右一），春節慰問六分局員警。記者黃宣翰／翻攝
台南市警察之友會南區辦事處主任鄭丞焜（左一）、市警六分局分局長林獻力（右一），春節慰問六分局員警。記者黃宣翰／翻攝

主任 警察 台南

延伸閱讀

雄獅集團旗下餐飲品牌「gonna共樂遊」 搶攻春節用餐商機

新北抽查198件春節應景食品 不合格5件有4件是酸菜

春節適逢花季 7天連假台東3處賞花景點向遊客招手

新北春節平安袋寒冬免挨餓 侯友宜允諾推廣至北北基桃

相關新聞

緩撞車國三被撞到橋下 1死1傷

李姓男子昨天駕駛緩撞車載陳姓資深工程人員執行任務，行經國道三號台中龍井段時，遭陳姓男子駕駛休旅車從旁側撞，緩撞車失控翻落...

國道3號遊覽車翻覆掉落邊坡 1司機受困緊急搶救

國道3號中午接近1點發生翻覆事故，事發地點在北上364公里關廟田寮路段，遊覽車因不明原因失控翻覆掉落邊坡。據了解，遊覽車...

不信邪！退休男連兩次被詐騙集團騙錢投資幸被警阻詐

楊姓退休男子聽信詐騙集團假投資詐術，第一次臨櫃欲匯款16萬元投資股票，經員警勸說才未失金，沒想到不到兩周，他再次相信詐騙...

屏檢查出明揚早在2021年就存放超量架橋劑 卻視若無睹

去年9月明揚大火釀10死112傷慘劇，屏東地檢署歷時125天偵辦，近日偵結，對明揚董事長劉安晧、總經理呂英誠等管理階層幹...

影／台中北屯兩車疑闖紅燈...無辜機車騎士遭波及釀3傷

台中市北屯區太原路三段、祥順路一段在今早發生3車碰撞的車禍，警方調查，當時分別駕駛兩車行經案發地點的李姓男子、李姓女子疑...

高雄麻油工廠3樓天花板竄出濃煙 雲梯車出動注水灌救

高雄市彌陀區今天上午9時10分許，位在文安路東段的某間麻油工廠，頂樓鐵皮屋頂竄出濃濃黑煙，消防局獲報後，由就近分隊先趕抵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。