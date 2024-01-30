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高雄發生死亡車禍 老翁上班途中逆向撞轎車不治

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市前鎮區今天清晨發生死亡車禍，大樓管理員方姓老翁騎機車，疑要切過馬路到他工作的大樓，逆向撞上直行的轎車，撞得人仰馬翻，送醫後1小時不治，轎車車頭遭猛烈撞擊，左車頭損毀，確實肇事原因由警方調查中。

據了解，方姓老翁（68歲）退休後仍找大樓管理員職務繼續工作，因家人在外地工作，他獨自1人住高雄。

今天清晨6時20分許，方姓老翁準備到高雄市前鎮區三多三路大樓接班，騎機車到大樓附近，接近前鎮區三多三路與仁愛三街路口，他疑要切過馬路，到左側的大樓，越過雙黃線，不料，撞上對向江姓男子（23歲）順向直行的轎車，他的機車噴飛10多公尺，機車全毀，轎車車頭也撞毀，他倒地不起。

警方據報，趕到車禍現場，發現方姓老翁傷重，找救護車將他送往阮綜合醫院搶救，但延醫至今天上午7時許，仍告不治。開轎車的江姓男子未受傷，經警方酒測，無酒精反應。確實肇事原因由警方調查。

高雄今天清晨發生死亡車禍，老翁上班途中，逆向撞轎車不治。記者林保光／翻攝
高雄今天清晨發生死亡車禍，老翁上班途中，逆向撞轎車不治。記者林保光／翻攝
高雄今天清晨發生死亡車禍，老翁上班途中，逆向撞轎車不治。記者林保光／翻攝
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