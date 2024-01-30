高雄發生死亡車禍 老翁上班途中逆向撞轎車不治

高雄市前鎮區今天清晨發生死亡車禍，大樓管理員方姓老翁騎機車，疑要切過馬路到他工作的大樓，逆向撞上直行的轎車，撞得人仰馬翻，送醫後1小時不治，轎車車頭遭猛烈撞擊，左車頭損毀，確實肇事原因由警方調查中。

據了解，方姓老翁（68歲）退休後仍找大樓管理員職務繼續工作，因家人在外地工作，他獨自1人住高雄。

今天清晨6時20分許，方姓老翁準備到高雄市前鎮區三多三路大樓接班，騎機車到大樓附近，接近前鎮區三多三路與仁愛三街路口，他疑要切過馬路，到左側的大樓，越過雙黃線，不料，撞上對向江姓男子（23歲）順向直行的轎車，他的機車噴飛10多公尺，機車全毀，轎車車頭也撞毀，他倒地不起。