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梧棲警幫小4生尋回2000元獎學金 父親感謝：民眾小事當大事

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名女童遺失獎學金，警方找到拾得人，他拿回派出所。圖／警方提供
台中一名女童遺失獎學金，警方找到拾得人，他拿回派出所。圖／警方提供

台中一名國小女童遺失獎學金2000元，心情低落，父親報案想幫女兒找回錢，台中市清水警分局梧棲分駐所員警調監視器找到拾得錢男子，找回女童的獎學金，她父親網路PO文感謝人民保母，將民眾的小事當大事處理。

清水分局梧棲分駐所警員鍾舜穎本月25日下午勤務時，接獲民眾報案稱其小學4年級女兒在超商儲值錢後，發現錢包內現金短少2000元，這是女兒的獎學金。

警員到超商了解，聽完女童父親陳述後，在超商協助下調閱監視器，發現女童儲值時不慎將錢掉落在結帳台旁未發現，隨後有人拾獲離去。警方聯繫到對方，民眾表示確實有拾獲2000元，但趕著上班，尚未拿至派出所，經警方通知後拾獲者下班隨即送至梧棲分駐所，警員立即聯繫女童父親領取。

女童父親在臉書社群「梧棲串起來」PO文表示，雖然女兒遺失金額不大，但鍾姓警員對他女兒丟失獎學金的重視與積極態度獲得其好評，他想讓大家知道有人民保母守護真好。

梧棲分駐所長林翊歆表示，女童獎學金能失而復得，警方也替她高興，他肯定同仁鍥而不捨的表現。

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