誤把室外熱水器裝在室內 竹北夫妻一氧化碳中毒1死1傷
新竹縣竹北市今天凌晨0時許發生一氧化碳中毒意外，一對劉姓夫妻疑似天冷洗澡後，熱水器疑似燃燒不完全，釋放出一氧化碳，加上裝置熱水器的陽台加裝鋁門窗阻擋排氣，造成2人一氧化碳中毒，其中42歲丈夫因血液一氧化碳濃度高達63.1%，經搶救無效死亡，32歲妻子血液一氧化碳濃度為26.7%，目前意識清楚、醫院留觀中。
新竹縣消防局指出，今天凌晨0點50分接獲一氧化碳中毒通報，消防人員到場時，一名劉姓男子已呈現昏迷，其妻子意識清楚但肢體無力，消防人員立即將2人送醫搶救，不過由於劉姓男子因嚴重缺氧，經搶救後今天凌晨4時許仍宣告不治。
據了解，這對夫妻和女方媽媽住在同層公寓內，當時因天冷3人晚間輪流洗澡後，熱水器疑似燃燒不完全，釋放出一氧化碳，其中劉妻媽媽發覺頭暈、四肢無力，進房找女兒和女婿求救時，發現2人叫不醒，且呈現無力、昏迷狀態，立即向住在同一棟不同層的兒子（劉妻弟弟）求救，劉妻弟弟到場後撥打119報案。
消防人員到場時發現，屋內遍布一氧化碳氣體，且戶外型熱水器裝在陽台，卻加裝鋁門窗阻擋排氣。雖當時劉妻弟弟表示，陽台窗戶有開一小縫，並未完全關閉，但仍無法完全排出一氧化碳。
新竹縣消防局提醒，冬天因天氣寒冷且風又大，民眾習慣將門窗緊閉，造成空氣不流通，容易產生一氧化碳，導致一氧化碳中毒，請民眾務必注意，燃氣熱水器應安裝於空氣流通處的室外，雖然天氣冷，還是要保持室內通風，且一氧化碳無色無味，但中毒時會有頭暈、噁心、嘔吐、全身無力等症狀，如有以上症狀，立刻關閉熱水器，並打開門窗通風。
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