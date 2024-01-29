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影／國道緩撞車被撞落1死1傷 肇事休旅車駕駛疑緊張失控釀禍

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一輛工程緩撞車今天行經國道三號龍井段，被一輛休旅車側撞後，緩撞車衝落9公尺深橋下，駕駛受傷，乘客送醫急救不治；據了解，休旅車駕駛看到緩撞車切換車道到中線時，他一時緊張失控，方向盤轉動幅度大，不慎側撞緩撞車，真正肇事原因仍由國道警方調查中，將依過失致死罪嫌將休旅車駕駛移送台中地檢署偵辦。

據了解，休旅車駕駛49歲陳姓男子表示，他開車在國道內側車道，看到緩撞車從外側開到中線車道，他一時緊張想閃避，轉方向盤幅度太大，想再回正時失控擦撞緩撞車。

緩撞車行車記錄器畫面中，緩撞車原本行駛外線車道，駕駛21歲李男看到前方有施工圍起的三角錐，他改開到中線車道，一輛休旅車原本都行駛在內側車道，靠近緩撞車位置時，休旅車不知原因偏向緩撞車再側撞，休旅車彈到內側護欄，緩撞車被撞，彈到另一旁撞破護欄後，跌落9公尺深高速公路橋下；休旅車引擎蓋受損，前車輪扭曲變形，駕駛未受傷。

緩撞車墜落後嚴重毀損，車頭往前凹，駕駛和乘客被送醫急救，乘客不治，21歲駕駛李男受到很大驚嚇，在醫院包紮治療後，今天傍晚被帶到國道警察派出所製作筆錄，調查事故經過；李男面對記者追問事發情形，他一發不語，神情仍有驚嚇。

國道三號龍井段今天發生死傷車禍，緩撞車被撞落橋下。圖／警方提供
國道三號龍井段今天發生死傷車禍，緩撞車被撞落橋下。圖／警方提供
國道三號龍井段今天發生死傷車禍，緩撞車被撞落橋下。圖／警方提供
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休旅車 車道 國道

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