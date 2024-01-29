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開車違規遇警攔檢 以為吸毒被通緝拒檢 警開4槍才攔下

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

詹姓男子涉嫌吸毒，並以為已遭通緝，開車載施姓男子出門時遇警攔檢逃逸。警車一路從基隆追到汐止大同路，詹男開車遇紅燈陷入車陣，倒車衝擊警車及其他車輛，警員朝車輪開了4槍，詹男才下車被捕。警方在車上發現毒品K他命殘渣，帶回詢問後，依妨害公務、公共危險罪嫌送辦。

基隆警一分局今天表示，南榮路派出所員警27日上午10點半左右，在南榮路發20多歲詹男開車違規，示意停車受檢時，詹男不從加速逃逸。員警駕駛巡邏車一路尾隨。詹男開車上中山高南下，駛出汐止交流道後接貨櫃專用道，開入大同路後，被前方停等紅燈的車輛擋住去路。

員警下車喝令駕駛人下車，詹男不從，倒車衝撞後方警車，並波及其他車輛。警員朝詹的轎車車輪開了4槍，詹男和車上30多歲施男才下車被制伏。警方在車上發現K他命殘渣、K煙及吸管，將2人帶回警局偵詢後送辦。

詹姓男子涉嫌吸毒，開車拒檢逃逸。警車從基隆追到新北市汐止區大同路遇紅燈，詹倒車衝撞警車及其他車輛，警員朝車輪開了4槍才將兩人逮捕，偵詢後送辦。記者邱瑞杰／翻攝
詹姓男子涉嫌吸毒，開車拒檢逃逸。警車從基隆追到新北市汐止區大同路遇紅燈，詹倒車衝撞警車及其他車輛，警員朝車輪開了4槍才將兩人逮捕，偵詢後送辦。記者邱瑞杰／翻攝
詹姓男子涉嫌吸毒，開車拒檢逃逸。警車從基隆追到新北市汐止區大同路遇紅燈，詹倒車衝撞警車及其他車輛，警員朝車輪開了4槍才將兩人逮捕，偵詢後送辦。記者邱瑞杰／翻攝
詹姓男子涉嫌吸毒，開車拒檢逃逸。警車從基隆追到新北市汐止區大同路遇紅燈，詹倒車衝撞警車及其他車輛，警員朝車輪開了4槍才將兩人逮捕，偵詢後送辦。記者邱瑞杰／翻攝
詹姓男子涉嫌吸毒，開車拒檢逃逸。警車從基隆追到新北市汐止區大同路遇紅燈，詹倒車衝撞警車及其他車輛，警員朝車輪開了4槍才將兩人逮捕，偵詢後送辦。記者邱瑞杰／翻攝
詹姓男子涉嫌吸毒，開車拒檢逃逸。警車從基隆追到新北市汐止區大同路遇紅燈，詹倒車衝撞警車及其他車輛，警員朝車輪開了4槍才將兩人逮捕，偵詢後送辦。記者邱瑞杰／翻攝

警車 基隆 汐止

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