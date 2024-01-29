開車違規遇警攔檢 以為吸毒被通緝拒檢 警開4槍才攔下
詹姓男子涉嫌吸毒，並以為已遭通緝，開車載施姓男子出門時遇警攔檢逃逸。警車一路從基隆追到汐止大同路，詹男開車遇紅燈陷入車陣，倒車衝擊警車及其他車輛，警員朝車輪開了4槍，詹男才下車被捕。警方在車上發現毒品K他命殘渣，帶回詢問後，依妨害公務、公共危險罪嫌送辦。
基隆警一分局今天表示，南榮路派出所員警27日上午10點半左右，在南榮路發20多歲詹男開車違規，示意停車受檢時，詹男不從加速逃逸。員警駕駛巡邏車一路尾隨。詹男開車上中山高南下，駛出汐止交流道後接貨櫃專用道，開入大同路後，被前方停等紅燈的車輛擋住去路。
員警下車喝令駕駛人下車，詹男不從，倒車衝撞後方警車，並波及其他車輛。警員朝詹的轎車車輪開了4槍，詹男和車上30多歲施男才下車被制伏。警方在車上發現K他命殘渣、K煙及吸管，將2人帶回警局偵詢後送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言