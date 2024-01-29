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影／國道緩撞車被撞到橋下1死1傷 行車影像曝撞車過程

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

國道3號台中龍井段今天發生死亡車禍，李姓男子駕駛緩撞車要執行任務，車上載資深工程人員陳男，緩撞車行駛途中被休旅車側撞翻落橋下，陳男送醫急救不治，李男受輕傷，他今天下午到派出所製作筆錄時驚魂未定，一發不語。

緩撞車行車記錄器畫面可看到，緩撞車原本行駛外線車道，駕駛21歲李男看到前方有施工圍起的三角錐，他改開到中線車道，一輛休旅車原本都行駛在內側車道，靠近緩撞車位置時，休旅車不知原因偏向緩撞車再側撞，休旅車彈到內側護欄，緩撞車被撞，彈到另一旁撞破護欄後，跌落9公尺深高速公路橋下；休旅車引擎蓋受損，前車輪扭曲變形，駕駛未受傷。

緩撞車墜落後嚴重毀損，車頭往前凹，駕駛和乘客被送醫急救，乘客不治，21歲駕駛李男受到很大驚嚇，在醫院包紮治療後，今天傍晚被帶到國道警察派出所製作筆錄，調查事故經過；李男面對記者追問事發情形，他一發不語，神情仍有驚嚇。

一名工程人員說，緩撞車開上高速公路執行警示和防撞時有高度危險性，國道陸續發生緩撞車被撞事故，因此人員出班會二人一組，其中一人需有經驗，可隨機應變且指導資歷較淺者，確保安全，今天的緩撞車駕駛李男是資淺者，乘客57歲陳男較資深。

據了解，陳男轉到此公司工作約半年多，以前也有相同工作經驗，他今天早上出門執行任務，出班帶同事，家人趕到殯儀館認屍時痛哭。

國道三號龍井段今天發生車禍，工程緩撞車被休旅車撞到橋下，一死一傷。圖／警方提供
國道三號龍井段今天發生車禍，工程緩撞車被休旅車撞到橋下，一死一傷。圖／警方提供
國道三號龍井段今天發生車禍，工程緩撞車被休旅車撞到橋下，一死一傷。圖／警方提供
國道三號龍井段今天發生車禍，工程緩撞車被休旅車撞到橋下，一死一傷。圖／警方提供

休旅車 車道 國道

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