年終春節宴飲多 中市警即起啟動全天候酒駕大執法
農曆春節將屆，年終尾牙及春節期間宴飲多，為防制酒後駕車發生憾事，台中市警察局今天宣布，自1月29日起至2月18日執行「酒駕大執法專案」勤務，24小時機動巡守。
警方指出，市警局於民國112年全年共取締酒駕交通違規8183件，其中發生酒駕死亡31人、酒駕受傷1434人，雖死傷人數均較111年大幅減少，但仍不敢鬆懈。
適逢年終尾牙及春節期間，警方表示，期間各公司、行號陸續辦理餐敘，預估民眾團聚飲酒情形大增，歷年來均為酒駕案件發生高峰期。
為積極防制酒後駕車致生憾事，台中市警察局交通警察大隊表示，經結合各分局自1月29日起至2月18日止，執行「酒駕大執法專案」勤務，加強執法強度與密度，展現警方「酒駕零容忍」執法決心。
警方說明，將在酒駕肇事高發路段及餐廳、Pub、KTV等易生酒駕行為處所附近場域，規劃「多點式路檢」、「重點區域巡守」等部署方式執行路檢。
警方強調，將採24小時全天候分散機動巡守方式，結合重點守望盤查等勤務作為執行攔檢，藉由多盤多檢攻勢勤務，加強酒駕執法及各項勤務作為，以嚇阻存有僥倖心態的駕駛人，提升防制酒後駕車成效。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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