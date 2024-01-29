與朋友心儀對象搞曖昧？ 新北14歲少女遭7姊妹淘圍毆

新北市14歲少女昨天中午與7名友人至永和區1間KTV歡唱，過程中友人質問少女是否在背後說她們壞話，以及與別人男友搞曖昧。隨後突有人朝少女潑灑冰水，並動手掌摑少女臉部及重擊背部，其他友人則將過程拍下上傳網路。永和警方獲報傳喚涉嫌動手的7人，驚見均為14、15歲少女，離譜行為讓警方也不禁搖頭。

據了解，這名遭霸凌的14歲少女目前就讀某國中2年級，與涉嫌動手的7名少女透過網路與朋友介紹認識，雖都就讀不同國中，但時常互相聯繫見面。去年被害少女因與其中1名少女的心儀對象相談甚歡，被認為故意搞曖昧，因而對被害少女懷恨在心，也導致這群少女間的友情產生裂痕。

昨天中午被害少女與7名少女相約在永和1間KTV歡唱，過程中友人突然質問被害少女是否在背後說她們壞話，被害少女當場否認，但隨即又有人提起1年前被害少女搞曖昧事件，新仇舊恨頓時爆發，其中1名少女突然端起桌上的冰水壺朝被害少女潑灑，隨後還將包廂燈光關上，多名少女輪番上前對被害少女掌摑及重擊背部，還將整個過程拍下上傳網路社群黑色豪門企業。