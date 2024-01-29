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國道緩撞車和休旅車側撞翻落9公尺橋下 1死1傷
國道3號台中龍井段今天發生死亡車禍，一輛工程緩撞車要開到警戒地點時，行進中和一輛休旅車側撞，緩撞車翻落9公尺深橋下，緩撞車駕駛受傷，乘客送醫急救不治，肇事責任由警方調查中。
國道警察第七大隊調查，國道三號南向182.7公里龍井路段，今天上午11點30分發生休旅車和緩撞車事故，造成1人送醫不治，1人輕傷。
緩撞車21歲李姓駕駛輕傷，57歲陳姓乘客送醫不治；肇事原因疑似緩撞車行駛於國道中線車道時，與行駛在內側車道休旅車發生擦撞後，緩撞車向右偏移再撞擊外側護欄後翻覆下高架道路邊坡，詳細肇事原因仍待調查釐清。
七大隊呼籲用路人，行駛高速公路應遵循限速規定、並保持專注、握好方向盤，汽車行駛於高、快速公路時，如需變換車道，應先顯示方向燈告知前後車輛，並保持安全距離及間隔，方得變換車道，變換車道時請注意車側狀態，以維護自身及他人的行車安全。
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