竹縣警界異動！ 新主任秘書、竹北及新湖分局長今天到任

新竹縣警察局主任秘書及竹北分局、新湖分局二位分局長於今天到任，並進行分局長交接典禮，新任主任秘書由基隆市警察局督察長陳啓明接任；竹北分局分局長由屏東縣政府警察局東港分局分局長張世儒接任；新湖分局分局長由澎湖縣政府警察局馬公分局分局長黃政龍接任。

新竹縣警察局指出，新任竹北分局分局長張世儒，中央警察大學行政警察科64期畢業，歷任臺南市政府警察局新化分局行政組組長、歸仁分局交通組及防治組組長、嘉義縣警察局布袋分局分局長及屏東縣政府警察局東港分局分局長，職務歷練豐富，且熟稔基層派出所各項勤業務運作。

新任的新湖分局分局長黃政龍，中央警察大學行政管理學系64期畢業、中原大學法律系碩士及中央警察大學警察政策研究所博士畢業，歷任桃園市政府警察局大溪分局秘書室主任及中壢分局保安民防組組長、屏東縣政府警察局枋寮分局分局長及澎湖縣政府警察局馬公分局分局長，學、經歷豐富且熟稔基層勤業務運作。

新竹縣政府警察局局長宣介慈在交接典禮上期勉借重二位新任分局長豐富的才能與經驗，持續提升各方面警政績效及打擊犯罪，帶領所屬分局警察同仁共同建構新竹縣良好治安環境及強化警政服務。