照顧中風弟身無分文 行政執行署寒冬送暖

新北市一名六旬周姓婦人，因積欠健保費9千餘元，遭移送行政執行署新北分署執行，但新北分署發現，周婦因負擔中風胞弟醫療費花光積蓄，工作和住處都不穩定，生活困頓，面對即將到來的農曆新年，最大的心願僅是「有台電磁爐可以煮熱食」。新北分署除員工自發性捐贈2000元及資助部分物資，並將其積極轉介給民間愛心及社福團體，為周婦寒冬送暖。

周婦告訴新北分署，自己與離婚無子女的胞弟相依為命，胞弟前年12月突然腦中風無法工作，僅剩她做臨時工維持生計，誘因負擔弟弟醫藥費花光積蓄。目前雖經新北市政府社會局轉介，在市政府遞送公文打工，月薪約2萬元，但工作僅能做到今年3月初，目前住的房子也是向親戚借的，只能住到3月。