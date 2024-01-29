照顧中風弟身無分文 行政執行署寒冬送暖
新北市一名六旬周姓婦人，因積欠健保費9千餘元，遭移送行政執行署新北分署執行，但新北分署發現，周婦因負擔中風胞弟醫療費花光積蓄，工作和住處都不穩定，生活困頓，面對即將到來的農曆新年，最大的心願僅是「有台電磁爐可以煮熱食」。新北分署除員工自發性捐贈2000元及資助部分物資，並將其積極轉介給民間愛心及社福團體，為周婦寒冬送暖。
周婦告訴新北分署，自己與離婚無子女的胞弟相依為命，胞弟前年12月突然腦中風無法工作，僅剩她做臨時工維持生計，誘因負擔弟弟醫藥費花光積蓄。目前雖經新北市政府社會局轉介，在市政府遞送公文打工，月薪約2萬元，但工作僅能做到今年3月初，目前住的房子也是向親戚借的，只能住到3月。
新北分署人員前往周婦住處訪視，發現該處燈泡壞了沒修，瓦斯爐、電磁爐通通壞掉，姊弟兩人只能買超商微波食品，才能吃到一頓熱呼呼的食物，因此實在沒有能力繳納欠費。分署員工獲悉後，除透過愛心社致贈周婦愛心物資及紅包，並協助轉介社會局、就業服務處等政府機關及民間社福機構尋求協助，幫助她度過難關。
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