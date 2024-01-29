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彰化縣新任5分局長就職 王惠美要求加強春節治安交通

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣警察局今天上午舉行彰化、員林、北斗、和美及溪湖分局卸、新任分局長聯合交接典禮，縣長王惠美主持布達時，除要求警方維護治安績效外，縣府春節期間舉辦花在彰化、月影燈季等系列活動，預期會出現人潮、車潮壅塞，警方要加強交通疏導，維護交通安全。

彰化縣警察局此事人事調動，包括督察長謝錫釗調保二總隊督察長，由連江縣警局督察長楊志傑接任外，並有五個分局長調動，其中彰化分局長張明盛調升新竹市警察局督察長，由和美分局長廖志明接任，和美分局長由南投縣竹山分局分局長洪再德；員林分局分局長葉文啟調升台東縣警局督察長，由北斗分局長吳詠傑接任，北斗分局長由 雲林縣台西分局長黃世德接任；溪湖分局長黃壬鍵調花蓮分局長，由宜蘭縣三星分局長蔡宏澤接任。

這波人事調動，除新任督察長楊志傑曾就任溪湖、北斗、員林分局長外，八個分局有兩個分局長縣內調動，包括新任彰化分局長廖志明、員林分局長吳詠傑，均對彰化縣十分熟悉，另有北斗分局長黃世德、和美分局長洪再德、溪湖分局長蔡宏澤均第一次到彰化服務。縣長王惠美感謝卸任分局長對彰化治安奉獻外，也歡迎加入縣政府工作團隊。

王惠美除感謝議長謝典林及副議長許原龍及所有議員，對於警政預算的支持，編列經費建置路口監視器、廳舍改建、更新警用裝備、汰換老舊警用車輛等，也表示春節即將到來，花在彰化、月影燈季等一系列活動，期間將出現人潮、車潮壅塞，警察同仁將針對各重要路段、傳統市集、風景區、年貨大街派遣警力，加強春安交通疏導，維護交通安全。

今天交接典禮，由局長陳明君主持監交，除縣長王惠美外，議長謝典林及陳玉姬等多位議員及義警幹部、地方人士到場觀禮。

彰化縣警察局今天上午舉行彰化、員林、北斗、和美及溪湖分局卸、新任分局長聯合交接典禮，由縣長王惠美主持布達。記者劉明岩／攝影
彰化縣警察局今天上午舉行彰化、員林、北斗、和美及溪湖分局卸、新任分局長聯合交接典禮，由縣長王惠美主持布達。記者劉明岩／攝影
彰化縣警察局今天上午舉行彰化、員林、北斗、和美及溪湖分局卸、新任分局長聯合交接典禮，由縣長王惠美主持布達。記者劉明岩／攝影
彰化縣警察局今天上午舉行彰化、員林、北斗、和美及溪湖分局卸、新任分局長聯合交接典禮，由縣長王惠美主持布達。記者劉明岩／攝影
彰化縣警察局今天上午舉行彰化、員林、北斗、和美及溪湖分局卸、新任分局長聯合交接典禮，由縣長王惠美主持布達。記者劉明岩／攝影
彰化縣警察局今天上午舉行彰化、員林、北斗、和美及溪湖分局卸、新任分局長聯合交接典禮，由縣長王惠美主持布達。記者劉明岩／攝影
彰化縣警察局今天上午舉行彰化、員林、北斗、和美及溪湖分局卸、新任分局長聯合交接典禮，由縣長王惠美（左5）主持布達。記者劉明岩／攝影
彰化縣警察局今天上午舉行彰化、員林、北斗、和美及溪湖分局卸、新任分局長聯合交接典禮，由縣長王惠美（左5）主持布達。記者劉明岩／攝影

警察 王惠美

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