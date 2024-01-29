惡劣！前警員燒南鯤鯓代天府神帳、破壞太陽能板送辦

曾從警因毒品案遭免職的廖男，涉嫌本月1日持打火機點燃台南北門南鯤鯓代天府神帳，逃離後又以石頭砸毀附近光電案場太陽能板，警方追查鎖定前往屏東拘提廖嫌，廖坦承犯行，警詢後依公共危險及毀損罪嫌移送檢方偵辦。

據知，44歲廖男原是經特考任職的警察，曾任新北市警察局中和分局及新竹縣政府警察局新湖分局警員，2016年涉犯毒品案遭免職，長年無業，自己獨居，因行為詭異與鄰居也少往來。

警方調查，廖男本月1日凌晨自己騎機車從屏東騎機車漏夜來到北門南鯤鯓代天府，清晨7點多，趁四人無人拿著打火機點燃台南北門南鯤鯓代天府神帳匆促離開，所幸寺廟管理員第一時間發及時撲滅。

警方獲報追查，調閱路口監視器發現廖嫌犯後匆忙離開，轉往南鯤鯓代天府附近某光電案場，竟又拿起石頭丟砸太陽能板，造成太陽能板片損毀。

警組成專案小組深入追查，掌握廖嫌下落，本月25日晚上10點持法院拘票將廖拘捕到案，廖坦承上情。

外界關注犯案動機，廖嫌頻稱「有人指使」，但又未具體說明且說詞反覆，警詢後昨以公共危險及毀損罪嫌移送南檢偵辦。