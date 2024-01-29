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惡劣！前警員燒南鯤鯓代天府神帳、破壞太陽能板送辦

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

曾從警因毒品案遭免職的廖男，涉嫌本月1日持打火機點燃台南北門南鯤鯓代天府神帳，逃離後又以石頭砸毀附近光電案場太陽能板，警方追查鎖定前往屏東拘提廖嫌，廖坦承犯行，警詢後依公共危險及毀損罪嫌移送檢方偵辦。

據知，44歲廖男原是經特考任職的警察，曾任新北市警察局中和分局及新竹縣政府警察局新湖分局警員，2016年涉犯毒品案遭免職，長年無業，自己獨居，因行為詭異與鄰居也少往來。

警方調查，廖男本月1日凌晨自己騎機車從屏東騎機車漏夜來到北門南鯤鯓代天府，清晨7點多，趁四人無人拿著打火機點燃台南北門南鯤鯓代天府神帳匆促離開，所幸寺廟管理員第一時間發及時撲滅。

警方獲報追查，調閱路口監視器發現廖嫌犯後匆忙離開，轉往南鯤鯓代天府附近某光電案場，竟又拿起石頭丟砸太陽能板，造成太陽能板片損毀。

警組成專案小組深入追查，掌握廖嫌下落，本月25日晚上10點持法院拘票將廖拘捕到案，廖坦承上情。

外界關注犯案動機，廖嫌頻稱「有人指使」，但又未具體說明且說詞反覆，警詢後昨以公共危險及毀損罪嫌移送南檢偵辦。

學甲警分局長廖水池表示，廖嫌橫跨兩縣市犯案，並於眾目睽睽之下，於具有歷史文化意義的南鯤鯓代天府犯下此犯行，且又隨機毀損周遭太陽能板，行為已達人神共憤，幸同仁不懈追緝將之繩之以法。

附近光電案場太陽能板遭廖男以石塊砸破的情形。記者謝進盛／翻攝
附近光電案場太陽能板遭廖男以石塊砸破的情形。記者謝進盛／翻攝
曾任警察因吸毒遭免職的廖男，涉嫌持打火機點燃台南北門南鯤鯓代天府神帳，監視器錄下犯案過程。記者謝進盛／翻攝
曾任警察因吸毒遭免職的廖男，涉嫌持打火機點燃台南北門南鯤鯓代天府神帳，監視器錄下犯案過程。記者謝進盛／翻攝
曾任警察因吸毒遭免職的廖男（中），涉嫌持打火機點燃台南北門南鯤鯓代天府神帳及砸太陽能光電板遭警拘捕。記者謝進盛／翻攝
曾任警察因吸毒遭免職的廖男（中），涉嫌持打火機點燃台南北門南鯤鯓代天府神帳及砸太陽能光電板遭警拘捕。記者謝進盛／翻攝

南鯤鯓代天府 北門 警察

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