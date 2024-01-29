轎車急速撞工程車頂落國道邊坡 造成1重傷1輕傷
國道三號台中龍井段今天中午發生重大車禍，一輛工程緩撞車停在國道上警戒防撞時，後方小轎車疑追撞，工程車被撞衝落邊坡下，造成一人重傷一人輕傷，重傷者已無呼吸心跳，二名傷者都在緩撞車上，車禍現場正由國道警方調查處理中。
台中市消防局今天中午11點27分獲報，國道三號台中龍井區橋下向上路，往沙鹿方向有車禍需救護，派遣犁份、沙鹿、西屯等分隊，出動6車16人，由犁份分隊小隊長楊定機帶隊前往。
消防隊員到場回報，車輛翻覆，是高工局工程車緩撞車疑似從國道上翻落平面道路，經確認車內已無人員不需救助，傷者皆已在平面道路上，2名傷者，一人無生命徵象、一人輕傷。40歲男子OHCA送往台中榮總，20歲男子頭暈及頭部嚴重外傷、意識清楚送往中港澄清醫院。
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