轎車急速撞工程車頂落國道邊坡 造成1重傷1輕傷

國道三號台中龍井段今天中午發生重大車禍，一輛工程緩撞車停在國道上警戒防撞時，後方小轎車疑追撞，工程車被撞衝落邊坡下，造成一人重傷一人輕傷，重傷者已無呼吸心跳，二名傷者都在緩撞車上，車禍現場正由國道警方調查處理中。

台中市消防局今天中午11點27分獲報，國道三號台中龍井區橋下向上路，往沙鹿方向有車禍需救護，派遣犁份、沙鹿、西屯等分隊，出動6車16人，由犁份分隊小隊長楊定機帶隊前往。