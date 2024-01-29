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神岡透天厝暗夜火警 清理火場發現1男命危送醫不治

中央社／ 記者趙麗妍台中29日電

台中市神岡區中山路1處透天厝今天凌晨火警，女屋主及二兒子受困3樓，由消防人員救出；清理火場時，消防人員在2樓後方發現大兒子已無生命跡象，送醫不治，確切起火原因待查。

台中市消防局今天凌晨2時8分接獲民眾通報，神岡區中山路1處巷弄內發生住宅火警，派遣轄區神岡分隊、第一大隊等計5個分隊，出動消防車13輛、救護車1輛及消防人員36名，前往救援。

消防人員到場時，3層樓透天厝1樓已全面燃燒，65歲女屋主與35歲二兒子受困3樓陽台，消防人員架梯布線救出，2人均無受傷；火勢在2時41分控制，2時59分撲滅。

消防局指出，消防人員在清理火場時於2樓後方發現1名男性，現場已無生命跡象，急救後送醫不治；詢問屋主得知男子為37歲大兒子，平常夜間會外出工作，並不知道他在家。確切起火原因待調查釐清。

透天厝

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