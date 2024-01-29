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玉山去年山難8死43傷 高山症18件最多 疾病死亡占一半
占地10萬公頃的玉山國家公園，除有最廣為人知的玉山主峰，園區內百岳達30座，是山友的最愛，又以八通關越嶺、馬博橫斷、南二段、新康橫斷這4條路線最為偏遠，玉管處統計去年園區山域事故總計64件，共84人遇難，其中有8人死亡、43人受傷、33人平安；山域事故以高山症18件最多，其次是疾病12件及創傷11件。
玉管處指出，園區內高山症以多日程路線的發生機率較高，且發生位置通常都是進退兩難的地方，例如南二段的轆轆谷山屋到大水窟山屋間、馬博橫斷的馬博山屋到喀西帕南山之間、以及新康橫斷等段，籲山友不要逞強、不要隱瞞，並盡早下山，不要硬撐前行，若等到撐不住才報案求援，長程線對地面救援人員而言，是無法即時趕到的，且強調救難直升機受天候、山域地型及氣流等諸多因素影響，也未必每次都能夠順利執行吊掛救援。
另外，除高山症常發生在天氣轉變及惡劣天氣時，身體調節沒辦法跟上環境條件改變，其他因疾病所造成的山域事故案件數多，同時也是高死亡率的事故類型，所以要請山友們多注意自己的身體健康，本身有慢性疾病或裝有輔助器材者，登山前更要審慎評估自己的身體狀態，因為高山環境與高山運動狀態，更會擴大人體的不適反應，更容意發生意外。
同時去年發生創傷案件數多，經常是未注意步道環境而不慎造成腳踝扭傷，或是因跌倒、滑落造成的擦挫傷，甚有嚴重導致骨折，所以行進期間，請多注意步道環境狀況，小心行走，踩穩踏點，緩慢前行。上山前也務必要加強自身體適能訓練及行前準備，以防體力耗盡、精神不佳或注意力不集中，降低跌倒、滑落等意外造成創傷的發生機會。
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