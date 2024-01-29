影／國光司機昏迷前救全車 家屬淚：約好提前吃團圓飯

國光客運黃姓司機昨晚從台北載客回台中，行經國道一號台中大雅段時身體不適，為確保全程乘客安全，忍痛開到路肩後昏迷，送醫不治。黃男家屬難過表示，他因春節疏運都要上班開車，一家人已約好這周提前吃團圓飯，沒想到卻發生憾事。

62歲黃姓司機是南投草屯人，為了客運工作往返台中、南投兩地，昨天事發後，家屬接到通常相當傷心，今天已將黃男遺體接回南投殯儀館辦理後事。

黃男胞妹說，之前也沒聽哥哥提過身體有什麼狀況，他也沒不良嗜好，不菸不酒的都很正常。而哥哥為了上班，每天都很早起床，清晨5時許就出門去車站後，到站就細心巡檢車輛，確認車子沒問題才上工，總是將乘客安全擺第一。

她也提到，哥哥主要都是跑北部路線，經常往返台中到台北，偶爾也需要貼班跑南部，甚至外宿其他縣市，因此有時就是2天沒回家，家人都很擔心他工作時間會不會太長，而這次大概已連續上了3天班。

黃男胞妹表示，由於春節是疏運高峰期，哥哥過年都要上班很忙，一家人已約好這周要提前吃團圓飯，沒想到卻遇到發生這種事，家人措手不及，很難過失落。