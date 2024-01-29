桃園「佛系消防員」春節前伸援手 暖贈困苦鄰居新機車

桃園市消防局茄苳分隊發起關懷弱勢民眾活動已邁入第6年，今年選定農曆春節前夕，今上午至楊梅區一戶民眾家中，該住戶平時賴以資源回收維生，載運資源回收的機車已損壞不堪，茄苳消防分隊號召協助更換機車並送上暖心祝福。

茄苳消防分隊隊員蔡秉志為虔誠佛教徒，見人有難時，總是傾力相助。這次受助對象是蔡秉志的鄰居，因為他常常見到鄰居到處辛苦撿拾資源回收，所以平時就會固定把家裡的回收物送給鄰居，讓他協助整理，結果最近多次發現鄰居步伐越來越沉重，一問得知因為鄰居生活困頓，再加上拖運資源回收的機車已經不堪使用，造成身體健康每況愈下，甚至有過幾次想放棄生命的念頭。

對此蔡秉志聽完起心動念，決定要幫助鄰居度過難關，便將想法與同事討論，其中幾名基督徒同事聯合附近教友，一同協助該住戶資源回收，積極將善舉分享給同事及友人發起募款，蔡秉志立刻自掏腰包數千元，最後在眾多消防同仁、教友及茄苳義勇消防人員奉獻下募得4萬元，由小隊長帶著受助者親自挑選適宜的機車，再改裝後車架連結拖板車，協助過戶手續及辦理一年強制險。