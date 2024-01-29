台中南區機車行起火 200萬杜卡迪V4燒毀...業者淌血

台中市消防局在昨晚6時許獲報，南區復興路二段有一間機車行起火，20多名消防隊員到場滅火，火勢在20分鐘內撲滅，初步調查發現，因起火地點為機車行，現場有擺放機車，疑似充電中的電動機車鋰電池起火釀禍，幸未造成人員傷亡，經清點，現場有3輛機車全毀、5輛機車半毀，業者受訪時表示，被燒毀的車輛包括一輛要價200萬元的杜卡迪V4重機，加上其他車輛，估計損失超過400萬元。

該名業者表示，當時只是出門買飯，沒想到發生火警，店內燒毀的8輛機車中，有一輛是要價200萬元的杜卡迪V4重機，其他還有要價50多萬的TMAX 560，杜卡迪是才購入1年多，偶而還會下賽道，此次焚燬，十分心疼，加上店內的其他改裝物品，估計店內損失超過400萬元，目前初判是電池起火釀禍，也不排除是其他原因，如果後續確認起火原因真的是電池釀禍，將會向廠商求償。

台中市消防局在昨晚6時55分獲報，南區復興路二段有民宅傳出火警，經派遣勤工、信義、大里等消防分隊，一共10車人23人，由組員林音孜帶隊前往搶救，現場為3層樓RC，4樓鐵皮加蓋建物，現場是一家機車改裝行。

機車電瓶充電中膨脹起火燃燒，燒燬3輛機車，5輛半燬，火勢於19時05分控制，19時13撲滅，燃燒面積約10平方公尺、財物損失待查，無人員傷亡，實際起火原因由火調人員調查鑑定釐清中。