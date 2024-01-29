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釀10死明揚大火偵結 屏檢起訴明揚董事長、總經理等6人

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

去年9月22日明揚大火造成10死112傷，屏東地檢署歷時4個多月偵辦後，1月25日偵結，屏東地檢署今表示，30日上午10點召開記者會說明明揚案件偵結記者會。屏東地檢署依一般過失致死等罪起訴明揚國際科技公司、與公司董事長劉安晧、總經理呂英誠等管理階層幹部共6人。

屏東縣政府去年公布明揚有三大嚴重違規事實，依消防法重罰240萬元，違規事項包括，公共危險物品管制超過數量，依法明揚最多可以存放100公斤有機過氧化物，但明揚卻存放3000公斤，超過管制數量；消防人員抵達現場時，明揚沒有明確告知化學物品，僅提供一份化學物品資料，經消防人員後續調查才提供第二、第三份資料。消防人員抵達時，未指派工廠管理權人協助現場救災，工廠之管理權人未指派專人至現場協助救災。

屏東地檢署偵辦明揚大火案，董事長劉安晧涉違反職業安全衛生法、公共危險、過失致死等罪嫌，諭令600萬元交保、總經理呂男500萬元交保。

去年9月22日明揚大火造成10死112傷，屏東地檢署歷時4個多月偵辦後，1月25日偵結，屏東地檢署今表示，30日召開記者會對外說明明揚案件偵結說明記者會。圖／報系資料照
去年9月22日明揚大火造成10死112傷，屏東地檢署歷時4個多月偵辦後，1月25日偵結，屏東地檢署今表示，30日召開記者會對外說明明揚案件偵結說明記者會。圖／報系資料照

屏東縣政府 過失致死

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