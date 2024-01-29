釀10死明揚大火偵結 屏檢起訴明揚董事長、總經理等6人
去年9月22日明揚大火造成10死112傷，屏東地檢署歷時4個多月偵辦後，1月25日偵結，屏東地檢署今表示，30日上午10點召開記者會說明明揚案件偵結記者會。屏東地檢署依一般過失致死等罪起訴明揚國際科技公司、與公司董事長劉安晧、總經理呂英誠等管理階層幹部共6人。
屏東縣政府去年公布明揚有三大嚴重違規事實，依消防法重罰240萬元，違規事項包括，公共危險物品管制超過數量，依法明揚最多可以存放100公斤有機過氧化物，但明揚卻存放3000公斤，超過管制數量；消防人員抵達現場時，明揚沒有明確告知化學物品，僅提供一份化學物品資料，經消防人員後續調查才提供第二、第三份資料。消防人員抵達時，未指派工廠管理權人協助現場救災，工廠之管理權人未指派專人至現場協助救災。
屏東地檢署偵辦明揚大火案，董事長劉安晧涉違反職業安全衛生法、公共危險、過失致死等罪嫌，諭令600萬元交保、總經理呂男500萬元交保。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言