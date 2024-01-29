台南牛肉湯店灶台電線失竊 女子剪走20公尺賣百元竊盜送辦
莊姓女子於本月15日行經民權路與金華路口某牛肉湯店前，因店家休息未營業，竟趁四下無人注意之際，涉嫌以剪刀將牛肉湯店招牌及鍋爐灶台3條電線剪斷後取走以100元變賣，店家事後發現報案。員警以監視器畫面追人，昨天將莊女帶回調查，警詢後依涉嫌竊盜罪嫌法辦。
據了解， 莊姓女子（57歲）於1月15日早上9點多騎乘機車至台南市區閒逛中，行經民權路與金華路口某牛肉湯店前，因店家休息未營業，她先將機車停放路旁並注意周遭狀況，趁四下無人注意之際，以剪刀將牛肉湯店招牌及鍋爐灶檯3條電線剪斷後取走，店家事後發現報案。
牛肉湯老店陳姓負責人因店休3日外出旅遊，18日備好新鮮牛肉準備開店營業，卻發現店內炒煮鍋爐灶檯及招牌等3處電線遭人剪斷竊走，新鮮牛肉無法炒煮營業，氣呼呼立即報警處理，也急忙聯絡水電人員接線修復，才能開張營業。
市警二分局長樂所員警到場受理及勘察，因店家未裝設監視器，員警以周邊街訪展開調查。終於在25日訪查距離店家百公尺遠民宅處時，意外發現2樓有支監視器鏡頭攝錄到店家前影像，調閱帶回連夜比對，終於順利釐清犯案時間及涉案莊女影像，繼而以路口監視器來以車追人。
員警昨天前往莊女住處將其帶回調查，並得知竊剪20多公尺電線已遭她以100元賤賣，警詢依涉嫌竊盜罪嫌送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言