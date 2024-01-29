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台南牛肉湯店灶台電線失竊 女子剪走20公尺賣百元竊盜送辦

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

莊姓女子於本月15日行經民權路與金華路口某牛肉湯店前，因店家休息未營業，竟趁四下無人注意之際，涉嫌以剪刀將牛肉湯店招牌及鍋爐灶台3條電線剪斷後取走以100元變賣，店家事後發現報案。員警以監視器畫面追人，昨天將莊女帶回調查，警詢後依涉嫌竊盜罪嫌法辦。

據了解， 莊姓女子（57歲）於1月15日早上9點多騎乘機車至台南市區閒逛中，行經民權路與金華路口某牛肉湯店前，因店家休息未營業，她先將機車停放路旁並注意周遭狀況，趁四下無人注意之際，以剪刀將牛肉湯店招牌及鍋爐灶檯3條電線剪斷後取走，店家事後發現報案。

牛肉湯老店陳姓負責人因店休3日外出旅遊，18日備好新鮮牛肉準備開店營業，卻發現店內炒煮鍋爐灶檯及招牌等3處電線遭人剪斷竊走，新鮮牛肉無法炒煮營業，氣呼呼立即報警處理，也急忙聯絡水電人員接線修復，才能開張營業。

市警二分局長樂所員警到場受理及勘察，因店家未裝設監視器，員警以周邊街訪展開調查。終於在25日訪查距離店家百公尺遠民宅處時，意外發現2樓有支監視器鏡頭攝錄到店家前影像，調閱帶回連夜比對，終於順利釐清犯案時間及涉案莊女影像，繼而以路口監視器來以車追人。

員警昨天前往莊女住處將其帶回調查，並得知竊剪20多公尺電線已遭她以100元賤賣，警詢依涉嫌竊盜罪嫌送辦。

台南市民權路某牛肉湯店，遭竊嫌偷走電線，警方循線查獲女竊嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市民權路某牛肉湯店，遭竊嫌偷走電線，警方循線查獲女竊嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
女子涉嫌偷走牛肉湯店電線，遭警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝
女子涉嫌偷走牛肉湯店電線，遭警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝

牛肉湯 監視器 竊盜

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