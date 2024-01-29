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超哥打Toyz在派出所泡茶、警吃3萬超派雞排？ 大安警火速澄清

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

「Toyz」劉偉健日前因批評醋飯難吃，被店老闆「超哥」黃伯超徒手打到流血送醫，劉偉健不滿轄區大安警方當時的處理方式，事後2度開直播砲轟「不知道警察在幹嘛」、「連保護被害人都做不到」，引發支持者憤怒。有支持者在網上爆料，貼出黃伯超事發當下在派出所跟警察泡茶的照片，以及大安分局去年訂3萬元的超派雞排，質疑警方跟黃伯超關係好，對此，大安警方今早火速澄清，泡茶照片人物並非超哥，且並無訂購3萬元雞排，均依法究辦，絕無包庇縱容。

大安警方針對網路流傳「網紅超哥打人後疑似於派出所泡茶」、「大安警去年5月爆吃3萬元超派雞排」等內容，嚴正說明、澄清如下：

1. 有關網紅超哥坐於泡茶桌旁之照片，經查係黃姓犯嫌於本分局安和路派出所2樓偵詢室外辦公室，等待律師到場陪同應詢。另臉書「超派人生」112年5月4日貼文感謝某顧客購置超派炸雞予大安分局截圖，經查本分局於去（112）年5月間，從未向該廠商訂購任何物品，且貼文時序與上揭傷害案發生時間完全不符，顯係穿鑿附會之舉。

2. 對於網紅超哥當街傷人案，本分局接獲報案後，立即啟動快打警力馳赴現場，除制止暴力行為外，並調閱路口周邊監視器、員警執勤密錄器等畫面，釐清相關涉案人員及毆打方式，並將網紅超哥等人依殺人未遂、組織犯罪條例、傷害、恐嚇等罪嫌，移送台北地方檢察署偵辦。

3. 本分局在此特別呼籲，對於網路來源不明訊息，應多加查證、確認；另該傷害案業繫屬地檢署偵辦，被害人若對案件偵辦有所疑慮或其他事證，均可向檢察官陳述、提供，本分局將秉持毋枉毋縱原則，持續配合檢察官調查釐清。

有支持者在網上爆料，貼出黃伯超事發當下在派出所跟警察泡茶的照片，以及大安分局去年訂3萬元的超派雞排，質疑警方跟黃伯超關係好，對此，大安警方今早火速澄清，均跟事實不符。記者翁至成／翻攝
有支持者在網上爆料，貼出黃伯超事發當下在派出所跟警察泡茶的照片，以及大安分局去年訂3萬元的超派雞排，質疑警方跟黃伯超關係好，對此，大安警方今早火速澄清，均跟事實不符。記者翁至成／翻攝
有支持者在網上爆料，貼出黃伯超事發當下在派出所跟警察泡茶的照片，以及大安分局去年訂3萬元的超派雞排，質疑警方跟黃伯超關係好，對此，大安警方今早火速澄清，均跟事實不符。記者翁至成／翻攝
有支持者在網上爆料，貼出黃伯超事發當下在派出所跟警察泡茶的照片，以及大安分局去年訂3萬元的超派雞排，質疑警方跟黃伯超關係好，對此，大安警方今早火速澄清，均跟事實不符。記者翁至成／翻攝
網紅「Toyz」劉偉健（左）20日到另名網紅「超哥」黃伯超（右）經營的餐廳用餐，開直播不斷批評難吃，被黃出拳攻擊，過程全被直播錄下。（取材自自YouTube影片）
網紅「Toyz」劉偉健（左）20日到另名網紅「超哥」黃伯超（右）經營的餐廳用餐，開直播不斷批評難吃，被黃出拳攻擊，過程全被直播錄下。（取材自自YouTube影片）
Toyz揭開頭上紗布。圖／翻攝自Toyz YT
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網紅 黃伯超

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