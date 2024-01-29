高雄轎車闖輕軌紅燈 整列車旅客目睹驚呼「好誇張」

高雄一輛藍色peugeot轎車昨天下午在前鎮區輕軌籬仔內站闖越紅燈，列車上滿車旅客當場目擊，有旅客驚呼「好誇張喔，這樣不會罰錢嗎？」隨後將拍到轎車的影片PO網，怒指車上都是人，如急煞傷害不知多大，想紅就讓你紅；轄區警方指，該輛轎車已違規將調輕軌行車記錄器影像逕行舉發。

臉書社團「翻轉台灣交通違規交流平台」昨傍晚貼出一則貼文及兩段影片，原PO在貼文一開端直接將一輛轎車的車號秀出，問「輕軌很好玩嗎？」原來PO搭乘輕軌，於下午4時13分許列車行經籬仔內站時，藍色peugeot轎車在列車即將駛入路中央時，直接闖越紅燈，列車駕駛一度長鳴喇叭示警。

整列車的旅客目睹轎車違規行為，一名旅客驚呼「你看，你看，好誇張喔，這樣不會罰錢嗎」；原PO發現該輛闖紅燈轎車轉彎後停在路邊停車格，拿手機拍下轎車PO網，怒指不就還好剛從籬仔內站起步而已，不然早就撞上了，車上都是人，如急煞傷害不知有多大，想紅就讓你紅。

轄區前鎮警分局警方指出，經檢視該則影片，發現影片中的藍色轎車已違反道路交通管理處罰條例第53-1條1項：「汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制之大眾捷運系統車輛共用通行交岔路口闖紅燈者」，可處3600元以上1萬800元以下罰鍰。