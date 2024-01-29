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神岡民宅大火屋主逃出長子死亡 他驚喊不知兒子在屋內

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市神岡區今天凌晨發生民宅大火，屋主與二兒子逃出，消防隊員清查火場發現屋主的長子死在二樓後方，屋主驚喊，長子應該外出工作，不知長子在屋內，起火原因由消防局調查中。

台中市消防局今天凌晨2點8分獲報，神岡區中山路三層樓透天厝民宅火警，報案人表示家中有火警發生，屋內仍有人員受困，派遣神岡、豐南、豐原及大雅分隊，出動9車25人，由小隊長石仲生帶隊出勤，並通知第一大隊火調人員出勤。

消防隊員到場將2名受困者由戶外架梯引導至屋外安全處所，都未受傷，燃燒面積約28平方公尺，財物損失約10萬元。

凌晨3點28分現場消防隊員回報，在2樓清理火場時發現1名傷患，救出時已OHCA，經詢問屋主他才驚喊，傷者是他37歲大兒子、不知大兒子在家。屋主表示，平時大兒子晚上11點會外出工作，不知大兒子在家。

男子無明顯外傷，經處置後送衛福部豐原醫院急救，到院前無呼吸心跳，今天凌晨宣告不治。消防隊員發現，該戶未安裝住警器，及時提醒屋內人有火警。

台中市神岡區今天凌晨民宅大火，屋主逃出長子死亡，他驚喊不知兒子在屋內。圖／民眾提供
台中市神岡區今天凌晨民宅大火，屋主逃出長子死亡，他驚喊不知兒子在屋內。圖／民眾提供
台中市神岡區今天凌晨民宅大火，屋主逃出長子死亡，他驚喊不知兒子在屋內。圖／民眾提供
台中市神岡區今天凌晨民宅大火，屋主逃出長子死亡，他驚喊不知兒子在屋內。圖／民眾提供
台中市神岡區今天凌晨民宅大火，屋主逃出長子死亡，他驚喊不知兒子在屋內。圖／民眾提供
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