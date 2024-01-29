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台南市安南區透天民宅失火 一對母女獲救
台南市安南區安中二街119巷內4樓透天民宅，今天上午9點22分發生火災，1 樓冒出大量濃煙，屋內蔡姓母女及時逃到隔壁棟頂樓待救，消防人員接獲報案後到場出水滅火，火勢約19分鐘後熄滅，蔡姓母女由消防人員安全引導到1樓。
台南市消防局救災救護指揮中心，今天上午9點22分接獲民眾報案，位於台南市安南區安中二街119巷發生4樓透天民宅火警，據報1樓冒煙，有人受困已引導到旁邊頂樓，中心派遣安和等分隊，共計出動12車23人到達現場搶救。
上午9點37分火勢控制，搜救人員已接觸受困者1對母女，人員安全。9點41分回報 火勢熄滅後，2名受困者已由搜救人員帶至1樓目前平安無受傷。消防人員說，起火點在1樓至於起火原因待火災調查科人員鑑定查明。
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