台南市安南區透天民宅失火 一對母女獲救

台南市安南區安中二街119巷內4樓透天民宅，今天上午9點22分發生火災，1 樓冒出大量濃煙，屋內蔡姓母女及時逃到隔壁棟頂樓待救，消防人員接獲報案後到場出水滅火，火勢約19分鐘後熄滅，蔡姓母女由消防人員安全引導到1樓。

台南市消防局救災救護指揮中心，今天上午9點22分接獲民眾報案，位於台南市安南區安中二街119巷發生4樓透天民宅火警，據報1樓冒煙，有人受困已引導到旁邊頂樓，中心派遣安和等分隊，共計出動12車23人到達現場搶救。