新北少女遭潑冰水搧耳光 7飛妹下狠手遭逮送少年法庭
日前台中市才剛發生少女在KTV遭毆打霸凌事件，昨天中午新北市永和區1間KTV內，也有1名少女遭多名飛妹潑冰水、搧巴掌、重擊背部，畫面被上傳網路社群《黑色豪門企業》。永和警方網路巡邏發現，當天立即將在場7名涉案少女帶回偵辦，詢後依傷害、毀謗、強制及妨礙秘密罪嫌移請新北地方法院少年法庭審理。
從霸凌畫面中發現，這名被害少女站在包廂中間，身旁有多名少女不斷對她叫囂及罵髒話。甚至還有1名少女拿2桶冰水朝被害少女潑灑，因寒流來襲氣溫偏低，被害少女不斷瑟瑟發抖。接著眾人喝令被害少女站好，隨後多名少女朝她搧巴掌、並重擊背部，導致被害少女不堪重擊一度軟腳。
影片一出引起網友憤慨並留言：「看穿著就知道8+9了」、「乾哥乾妹又要出來了！」、「這群飛妹太囂張了」、「那個女的好可憐」。
永和警方網路巡查得知後展開追查，發現事發地點是錢櫃KTV樂華店，經追查訂位資料後鎖定7名涉案少女，於昨天迅速通知到案說明。據了解犯案的7名少女因懷疑遭霸凌的少女在背後說她們的閒話，以及自己男友喜歡被霸凌的少女，一時爭風吃醋才會集體對被害少女霸凌。警方詢後將7名涉案少女依傷害、毀謗、強制及妨礙秘密罪嫌移送新北地方法院少年法庭審理，同時也通知校方及請新北市政府少年輔導委員會進行輔導。
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