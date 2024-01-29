新北少女遭潑冰水搧耳光 7飛妹下狠手遭逮送少年法庭

日前台中市才剛發生少女在KTV遭毆打霸凌事件，昨天中午新北市永和區1間KTV內，也有1名少女遭多名飛妹潑冰水、搧巴掌、重擊背部，畫面被上傳網路社群《黑色豪門企業》。永和警方網路巡邏發現，當天立即將在場7名涉案少女帶回偵辦，詢後依傷害、毀謗、強制及妨礙秘密罪嫌移請新北地方法院少年法庭審理。

從霸凌畫面中發現，這名被害少女站在包廂中間，身旁有多名少女不斷對她叫囂及罵髒話。甚至還有1名少女拿2桶冰水朝被害少女潑灑，因寒流來襲氣溫偏低，被害少女不斷瑟瑟發抖。接著眾人喝令被害少女站好，隨後多名少女朝她搧巴掌、並重擊背部，導致被害少女不堪重擊一度軟腳。

影片一出引起網友憤慨並留言：「看穿著就知道8+9了」、「乾哥乾妹又要出來了！」、「這群飛妹太囂張了」、「那個女的好可憐」。