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三重中興北街深夜住宅火警 1名老人燒傷送醫

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區中興北街昨天深夜發生住宅火警，火勢於1個小時之內撲滅，造成1名65歲老人肢體擦傷、大約4%面積皮膚受到二度燒燙傷，由救護車送往衛福部台北醫院，起火原因待查。

這起火警發生在晚間10時41分，現場是4層樓老舊公寓，1樓後側房間燃燒雜物，鄰居發現冒出大量灰白色濃煙，立刻報案。新北市消防局共派遣25輛車、71人趕往搶救，分別從1樓疏散3人、2樓救出1人。火勢於11時19分左右撲滅，燃燒面積約25平方公尺，造成1人受傷。

消防局第三大隊大隊長陳志德呼籲，發生火災記得避難逃生要領為「小火快逃、濃煙關門」，使用低姿勢逃生並立即將房門關上、使用毛巾或衣物塞緊門縫阻擋濃煙進入。

若無法逃出火場，設法到窗邊向外大聲求救等待消防人員救援，另家中應裝設住警器，能有效於第一時間預警火災發生，提醒民眾立即反應執行初期滅火及避難逃生動作。

三重區中興北街昨天深夜發生住宅火警，火勢於1個小時之內撲滅，造成1名65歲老人肢體擦傷、大約4%面積皮膚受到二度燒燙傷，由救護車送往衛福部台北醫院，起火原因待查。記者林昭彰／翻攝
三重區中興北街昨天深夜發生住宅火警，火勢於1個小時之內撲滅，造成1名65歲老人肢體擦傷、大約4%面積皮膚受到二度燒燙傷，由救護車送往衛福部台北醫院，起火原因待查。記者林昭彰／翻攝
三重區中興北街昨天深夜發生住宅火警，火勢於1個小時之內撲滅，造成1名65歲老人肢體擦傷、大約4%面積皮膚受到二度燒燙傷，由救護車送往衛福部台北醫院，起火原因待查。記者林昭彰／翻攝
三重區中興北街昨天深夜發生住宅火警，火勢於1個小時之內撲滅，造成1名65歲老人肢體擦傷、大約4%面積皮膚受到二度燒燙傷，由救護車送往衛福部台北醫院，起火原因待查。記者林昭彰／翻攝
三重區中興北街昨天深夜發生住宅火警，火勢於1個小時之內撲滅，造成1名65歲老人肢體擦傷、大約4%面積皮膚受到二度燒燙傷，由救護車送往衛福部台北醫院，起火原因待查。記者林昭彰／翻攝
三重區中興北街昨天深夜發生住宅火警，火勢於1個小時之內撲滅，造成1名65歲老人肢體擦傷、大約4%面積皮膚受到二度燒燙傷，由救護車送往衛福部台北醫院，起火原因待查。記者林昭彰／翻攝

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