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雲林縣高階警官交接布達 張麗善：提升交通安全、校園見警率

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林警察局新任主秘、督察長及斗南、西螺、台西、北港分局長今天布達、交接，縣長張麗善期許在縣府、議會作為後盾下，能大幅提升治安及交通安全。

雲林縣警察局這次高階警官異動有6人，包括主祕廖志明陞任台南市政府警察局督察，督察長張文峰調任保安警察第七總隊督察長、北港分局分局長陳宏平調任台東縣警察局台東分局分局、斗南分局分局長温基興調任屏東縣政府警察局里港分局分局長、台西分局分局長黄世德調任彰化縣警察局北斗分局分局長、西螺分局分局長曾冠螢調任嘉義縣警察局水上分局分局長。

新任主祕呂芳逸、督察長黃國源，分別從澎湖縣政府警察局主祕、督察長調任；基隆市警察局第二分局分局長張澤銘調任北港分局長、嘉義縣警察局竹崎分局分局長閻百川調任西螺分局、嘉義縣警察局中埔分局分局長張明忠調任斗南分局、花蓮縣警察局鳳林分局分局長李宗儒調任台西分局。

今天布達典禮上，議長黃凱及多位議員、來賓觀禮，張麗善說，為照顧警察同仁，縣府多管齊下，先後編列近11億元經費，營造新的辦公環境，例如興建斗六分局、西螺分局、高鐵派出所、飛沙派出所及局本部廁所改建等營建工程，會持續努力提升警察同仁的工作條件和環境。

張麗善提醒，除了治安，雲林交通安全也需要警方共同努力，尤其雲林農路多、民眾高齡化、交通號誌少，農民戴斗笠不戴安全帽，希望警察多多宣導，另外，也希望提高學校見警率，為民眾生命安全把關。

議長黃凱說，議會、縣府會做警方的後盾，也感謝志工、警友會長期對警方的支持。

雲林縣警局高階警官異動，今天宣誓就職的4位分局長，左起斗南張明忠、西螺閻百川、北港張澤銘、台西李宗儒。記者陳雅玲／攝影
雲林縣警局高階警官異動，今天宣誓就職的4位分局長，左起斗南張明忠、西螺閻百川、北港張澤銘、台西李宗儒。記者陳雅玲／攝影

警察 雲林 張麗善

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