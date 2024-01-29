事業廢棄物入侵桃園保安林 監視器全都錄保七循線查獲

42歲呂姓男子去年3度駕駛大貨車載運事業廢棄物，涉嫌亂倒在桃園市觀音區樹林子段保安林地，自以為神不知鬼不覺，保安警察第七總隊第五大隊調閱監視器鎖定查獲， 昨天依廢棄物清理法罪嫌，函送桃園地檢署偵辦。

林業及自然保育署新竹分署發現桃園市觀音區樹林子段保安林地內，遭傾倒石大批膏板、裝潢廢建材、廢土，及隔音棉、塑膠等事業廢棄物，保七第五大隊會同新竹分署及桃園市政府環境保護局聯手查緝。

專案人員調閱沿 監視器，查出呂男沒有領有環保主管機關核准之清除、處理廢棄物等相關許可文件，未經主管機關同意，去年3次趁夜間無人之際，駕駛大貨車到保安林地涉嫌傾倒事業廢物，不法獲利4萬8000元，另名共犯已經死亡。